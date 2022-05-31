Южная Корея – Бразилия. Прогноз на Международный товарищеский матч (02.06.2022)

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вчера, 17:49

Ставки букмекеров

Бразилия идет явным фаворитом в грядущем матче. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.40, ничья в матче котируется по 4.70, а победа Кореи по 8.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.91, а ТБ (2.5) за 1.96.

Форма команд

Южная Корея в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 16 матчей. В 12 встречах добыта победа, а по две игры завершились проигрышами и ничьими. В последних пяти встречах четыре завершились выигрышем, а в крайнем противостоянии команда уступила ОАЭ (1:0).

Бразилия в 2021 и 2022 календарных годах провела 20 поединков. 15 встреч завершились с победным счетом, в трех расписана «мировая» и всего в одной команда уступила. В предшествующих пяти матчах добыто три выигрыша и два поединка сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над Боливией (0:4).

Информация для ставок

Бразилия выиграла в 10 из 15 последних матчей

В 10 из 15 последних матчах Южная Корея забила менее 2.5 голов

Бразилия выиграла в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) Бразилии с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.