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Южная Корея – Бразилия. Прогноз на Международный товарищеский матч (02.06.2022)

вчера, 17:49
Южная Корея - Бразилия

Ставки букмекеров

Бразилия идет явным фаворитом в грядущем матче. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.40, ничья в матче котируется по 4.70, а победа Кореи по 8.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.144.661.38
Мелбет 8.30 4.74 1.40
1XBET 8.30 4.74 1.40

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.91, а ТБ (2.5) за 1.96.

Форма команд

Южная Корея в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 16 матчей. В 12 встречах добыта победа, а по две игры завершились проигрышами и ничьими. В последних пяти встречах четыре завершились выигрышем, а в крайнем противостоянии команда уступила ОАЭ (1:0).

Бразилия в 2021 и 2022 календарных годах провела 20 поединков. 15 встреч завершились с победным счетом, в трех расписана «мировая» и всего в одной команда уступила. В предшествующих пяти матчах добыто три выигрыша и два поединка сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над Боливией (0:4).

Информация для ставок

  • Бразилия выиграла в 10 из 15 последних матчей
  • В 10 из 15 последних матчах Южная Корея забила менее 2.5 голов
  • Бразилия выиграла в трех из четырех очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) Бразилии с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.41 1.94 1.86 1.51 2.53
Мелбет 2.00 1.90
1XBET 2.00 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:10
Победа команды гостей в этом матче.
Гость
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