Тунис — Конго. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

Сборные Туниса и ДР Конго проведут товарищеский поединок. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает Тунис явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.59. Победа сборной ДР Конго оценивается в 6.00. Ставка на ничейный исход составляет 3.5.
На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.12. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена коэффициентом 1.72. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.15.
Форма команд
Сборная Туниса отлично выступила в отборочном турнире Кубка Африканских Наций и давно не проигрывала. Скорее всего, нынешние хозяева поля будут играть первым номером, а гости построят игру через контратаки. В последних двух матчах Тунис одержал победы над Ливией (5:2) и Экваториальной Гвинеей (2:1).
ДР Конго показывает достаточно стабильные результаты, но не смогла выйти в финальную стадию Кубка Африканский Наций, всего на одно очко уступив Гамбии и Габону. В прошлом матче сборная ДР Конго обыграла Гамбию (1:0), а немного ранее крупно уступила Габону (0:3).
Информация для ставок
- Тунис не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти выездных матчей ДР Конго закончились исходом «обе забьют»
- Тунис выиграл шесть из семи домашних матчей против ДР Конго
- В трех последних встречах команд сыграла ставка «обе забьют»
Прогноз
Хозяева поля считаются фаворитом этого поединка и, вероятнее всего, смогут одержать уверенную победу. Сделать ставку на победу Туниса можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59.
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