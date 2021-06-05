Тунис — Конго. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

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сегодня, 08:17

Сборные Туниса и ДР Конго проведут товарищеский поединок. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Тунис явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.59. Победа сборной ДР Конго оценивается в 6.00. Ставка на ничейный исход составляет 3.5.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.12. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена коэффициентом 1.72. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.15.

Форма команд

Сборная Туниса отлично выступила в отборочном турнире Кубка Африканских Наций и давно не проигрывала. Скорее всего, нынешние хозяева поля будут играть первым номером, а гости построят игру через контратаки. В последних двух матчах Тунис одержал победы над Ливией (5:2) и Экваториальной Гвинеей (2:1).

ДР Конго показывает достаточно стабильные результаты, но не смогла выйти в финальную стадию Кубка Африканский Наций, всего на одно очко уступив Гамбии и Габону. В прошлом матче сборная ДР Конго обыграла Гамбию (1:0), а немного ранее крупно уступила Габону (0:3).

Информация для ставок

Тунис не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти выездных матчей ДР Конго закончились исходом «обе забьют»

Конго закончились исходом «обе забьют» Тунис выиграл шесть из семи домашних матчей против ДР Конго

Конго В трех последних встречах команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Хозяева поля считаются фаворитом этого поединка и, вероятнее всего, смогут одержать уверенную победу. Сделать ставку на победу Туниса можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59.

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