«Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (08.05.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначного фаворита в данном противостоянии нет. Поставить на победу гостей можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.72. Поверить в «Бешикташ» предлагают по интересному коэффициенту 2.55, а ничья в этой игре стоит 3.6.
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1 : 1
завершен
сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.16. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Бешикташ» продолжает борьбу за еврокубковые места, и после 35 туров занимает шестое место с 54 очками в активе. Команде обязательно нужно выигрывать в оставшихся турах, чтобы выполнить хоть минимальные задачи на сезон. В последних трех матчах «орлы» взяли четыре очка, обыграв «Кайсериспор» (3:0) и сыграв вничью (0:0) с «Гиресунспором», а также были разгромлены дома «Касымпашой» (0:3).
«Фенербахче» бьется за серебряные медали чемпионата и опережает ближайшего преследователя на четыре балла за три тура до конца. В минувших поединках коллектив выглядел очень солидно, оформляя победу за победой, две последние из них были дома над «Газиантепом» (3:2) и на выезде над «Ризеспором» (6:0).
Информация для ставок
- «Бешикташ» выиграл дома лишь один из пяти последних матчей
- Победная серия «Фенербахче» насчитывает восемь игр
- Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних поединков «Бешикташа» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, ни одна из команд не намерена уступать в дерби, а значит очередная голевая перестрелка обеспечена. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.