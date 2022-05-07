«Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (08.05.2022)

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вчера, 11:33

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначного фаворита в данном противостоянии нет. Поставить на победу гостей можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.72. Поверить в «Бешикташ» предлагают по интересному коэффициенту 2.55, а ничья в этой игре стоит 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.16. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Бешикташ» продолжает борьбу за еврокубковые места, и после 35 туров занимает шестое место с 54 очками в активе. Команде обязательно нужно выигрывать в оставшихся турах, чтобы выполнить хоть минимальные задачи на сезон. В последних трех матчах «орлы» взяли четыре очка, обыграв «Кайсериспор» (3:0) и сыграв вничью (0:0) с «Гиресунспором», а также были разгромлены дома «Касымпашой» (0:3).

«Фенербахче» бьется за серебряные медали чемпионата и опережает ближайшего преследователя на четыре балла за три тура до конца. В минувших поединках коллектив выглядел очень солидно, оформляя победу за победой, две последние из них были дома над «Газиантепом» (3:2) и на выезде над «Ризеспором» (6:0).

Информация для ставок

«Бешикташ» выиграл дома лишь один из пяти последних матчей

Победная серия «Фенербахче» насчитывает восемь игр

Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков «Бешикташа» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Интересное противостояние ждет нас в этот вечер. Конечно, ни одна из команд не намерена уступать в дерби, а значит очередная голевая перестрелка обеспечена. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.