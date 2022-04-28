«Касымпаша» — «Башакшехир». Прогноз на матч Суперлиги Турции (30.04.2022)

Ставки букмекеров
«Башакшехир», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.55, ничья в матче котируется по 3.50, а победа «Касымпаша» по 2.65 в БК Фонбет.
|
- : -
завтра, 16:00
Аналитики полагают, что в матче будет достаточно забитых голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 1.97.
Форма команд
«Касымпаша» перед 35 туром чемпионата занимает 11 позицию, имея в активе 47 очков. В текущем розыгрыше клуб 13 раз обыграл соперников, восемь матчей закончил с равным счетом и ещё 13 проиграл. В последних пяти турах добыто четыре выигрыша и допущено одно поражение. Крайняя встреча с «Бешикташем» завершилась триумфом (0:3)
«Башакшехир» по состоянию на сегодня расположился на четвертой строчке в таблице, набрав при этом 57 очков. В нынешнем сезоне команда достигла 17 побед, шести ничьих и 11 раз уступила. Прошедшие пять туров запомнились тремя выигрышами, одной «мировой» и поражением. В крайней игре верх взять над «Хатайспором» (3:0).
Информация для ставок
- «Башакшехир» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
- 12 из 15 последних матчей «Касымпаша» завершились с более 2.5 голами
- «Башакшехир» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание текущую форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.67 в БК Фонбет.