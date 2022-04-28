Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболТурция. Супер-Лига 2021/2022

«Касымпаша» — «Башакшехир». Прогноз на матч Суперлиги Турции (30.04.2022)

вчера, 23:35
Касымпаша - Башакшехир

Ставки букмекеров

«Башакшехир», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.55, ничья в матче котируется по 3.50, а победа «Касымпаша» по 2.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.763.592.58
Фонбет 2.70 3.50 2.50
Мелбет 2.80 3.60 2.56
1XBET 2.80 3.60 2.56

Аналитики полагают, что в матче будет достаточно забитых голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Касымпаша» перед 35 туром чемпионата занимает 11 позицию, имея в активе 47 очков. В текущем розыгрыше клуб 13 раз обыграл соперников, восемь матчей закончил с равным счетом и ещё 13 проиграл. В последних пяти турах добыто четыре выигрыша и допущено одно поражение. Крайняя встреча с «Бешикташем» завершилась триумфом (0:3)

«Башакшехир» по состоянию на сегодня расположился на четвертой строчке в таблице, набрав при этом 57 очков. В нынешнем сезоне команда достигла 17 побед, шести ничьих и 11 раз уступила. Прошедшие пять туров запомнились тремя выигрышами, одной «мировой» и поражением. В крайней игре верх взять над «Хатайспором» (3:0).

Информация для ставок

  • «Башакшехир» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • 12 из 15 последних матчей «Касымпаша» завершились с более 2.5 голами
  • «Башакшехир» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.67 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.43 2.01 1.88 1.57 2.52
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.02 1.88
1XBET 2.02 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:52
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 