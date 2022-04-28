«Касымпаша» — «Башакшехир». Прогноз на матч Суперлиги Турции (30.04.2022)

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вчера, 23:35

Ставки букмекеров

«Башакшехир», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.55, ничья в матче котируется по 3.50, а победа «Касымпаша» по 2.65 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что в матче будет достаточно забитых голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Касымпаша» перед 35 туром чемпионата занимает 11 позицию, имея в активе 47 очков. В текущем розыгрыше клуб 13 раз обыграл соперников, восемь матчей закончил с равным счетом и ещё 13 проиграл. В последних пяти турах добыто четыре выигрыша и допущено одно поражение. Крайняя встреча с «Бешикташем» завершилась триумфом (0:3)

«Башакшехир» по состоянию на сегодня расположился на четвертой строчке в таблице, набрав при этом 57 очков. В нынешнем сезоне команда достигла 17 побед, шести ничьих и 11 раз уступила. Прошедшие пять туров запомнились тремя выигрышами, одной «мировой» и поражением. В крайней игре верх взять над «Хатайспором» (3:0).

Информация для ставок

«Башакшехир» не проиграл в 10 из 15 последних матчах

12 из 15 последних матчей «Касымпаша» завершились с более 2.5 голами

«Башакшехир» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.67 в БК Фонбет.