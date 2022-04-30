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«Кайсериспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч Суперлиги Турции (01.05.2022)

вчера, 14:12
Кайсериспор - Бешикташ

Ставки букмекеров

«Бешикташ» является фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.89, ничейный исход в поединке предлагается по 3.85, а победа «Кайсериспора» по 3.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.013.991.88
Фонбет 3.45 3.60 1.95
Мелбет 3.96 3.96 1.92
1XBET 3.96 3.96 1.92
BetBoom 3.98 3.88 1.85

Аналитики ожидают результативного исхода противостояния. Ставка ТБ (2.5) продается по 1.70, а ТМ (2.5) по 2.15.

Форма команд

«Кайсериспор» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке с набранными 43 очками. В нынешнем чемпионате команда добилась 11 побед, 10 ничьих и в 13 матчах уступила. В последних пяти турах по две игры сыграно вничью и проиграно, а одна увенчалась триумфом. В крайней встрече с «Антальяспор» победителя не выявлено (1:1).

«Бешикташ» к 35 туру занимает седьмую позицию, имея в активе 51 очко. В текущей кампании клуб праздновал 13 побед, довольствовался 12 ничьими и терпел 9 поражений. Прошедшие пять туров закончились тремя «мировыми», одним триумфом и одним проигрышем от «Касымпаша» (0:3) в крайнем поединке.

Информация для ставок

  • «Кайсериспор» не проиграл в девяти из 15 последних матчей
  • «Бешикташ» в 12 из 15 последних матчей забил менее 1.5 голов
  • «Бешикташ» одержал победу в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание результаты последних игр, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.63 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.72 1.74 2.18
Фонбет 2.20 1.60
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 2.23 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:17
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
Бешик не проиграет
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