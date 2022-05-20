«Йени Малатияспор» — «Фенербахче». Прогноз на матч Суперлиги Турции (21.05.2022)

Ставки букмекеров
«Фенербахче» является однозначным фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.23, ничейный исход предлагается за 6.80, а победа «Йени Малатияспор» за 11.00 в БК Фонбет.
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0 : 5
завершен
21 мая 2022, 19:00
суббота
Аналитики ожидают изобилия голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается по цене 1.38, а ТМ (2.5) по 2.90.
Форма команд
«Фенербахче» к 38 туру подходит на второй строчке в таблице, имея в активе 70 очков. По ходу турнира клуб праздновал 20 побед, 10 игр завершил с равным счетом и в семи встречах уступил. В последних пяти турах добыто три выигрыша и две ничьи. В крайней поединке с «Карагюмрюком» победителя не выявлено (0:0).
«Йени Малатьяспор» является главным аутсайдером чемпионата, набрав всего 20 очков. В нынешнем сезоне клуб по пять матчей сыграл вничью и выиграл, а в 27 поединках уступил. В предшествующих пяти турах не было добыто ни одного очка. Крайняя встреча была проиграна «Кайсериспор» (3:0).
Информация для ставок
- «Фенербахче» выиграл в 10 из 15 последних матчей
- «Йени Малатияспор» проиграл в 13 из 15 последних матчей
- «Фенербахче» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание текущее положение команд, их форму, историю очных противостояний и актуальную статистику предлагаем заиграть ставку на фору (-1.5) «Фенербахче» с коэффициентом 1.62 в БК Фонбет.