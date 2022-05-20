«Йени Малатияспор» — «Фенербахче». Прогноз на матч Суперлиги Турции (21.05.2022)

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20 мая 2022, 00:29

Ставки букмекеров

«Фенербахче» является однозначным фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.23, ничейный исход предлагается за 6.80, а победа «Йени Малатияспор» за 11.00 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают изобилия голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается по цене 1.38, а ТМ (2.5) по 2.90.

Форма команд

«Фенербахче» к 38 туру подходит на второй строчке в таблице, имея в активе 70 очков. По ходу турнира клуб праздновал 20 побед, 10 игр завершил с равным счетом и в семи встречах уступил. В последних пяти турах добыто три выигрыша и две ничьи. В крайней поединке с «Карагюмрюком» победителя не выявлено (0:0).

«Йени Малатьяспор» является главным аутсайдером чемпионата, набрав всего 20 очков. В нынешнем сезоне клуб по пять матчей сыграл вничью и выиграл, а в 27 поединках уступил. В предшествующих пяти турах не было добыто ни одного очка. Крайняя встреча была проиграна «Кайсериспор» (3:0).

Информация для ставок

«Фенербахче» выиграл в 10 из 15 последних матчей

«Йени Малатияспор» проиграл в 13 из 15 последних матчей

«Фенербахче» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, их форму, историю очных противостояний и актуальную статистику предлагаем заиграть ставку на фору (-1.5) «Фенербахче» с коэффициентом 1.62 в БК Фонбет.