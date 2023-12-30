«Удинезе» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (30.12.2023)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат можно выбрать по 3.05, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.4. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.58. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Удинезе» проводит слабый сезон и находится очень близко от зоны вылета, что расстраивает болельщиков и руководство. Коллектив имеет в своем активе лишь 14 баллов, что на один больше, чем у «Кальяри», идущего на 18 месте. В матче с набравшей ход «Болоньей» любые очки для хозяев станут хорошим результатом. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Торино» (1:1), а ранее поделил очки с «Сассуоло» (2:2).

«Болонья» определенно проводит лучший свой сезон за последние годы и заслуженно идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А. Клуб набрал уже 31 балла и в случае победы в этой встрече обойдет «Фиорентину», от которой отстает на два пункта, сыграв при этом на игру меньше. Два последних поединка «Болоньи» завершились победами над «Аталантой» в чемпионате (1:0) и «Интером» в кубке страны (2:1, в доп. время).

Информация для ставок

Четыре последних домашних матча «Удинезе» завершились ничейным результатом

«Болонья» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Семь из восьми последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды вновь покажут примерно равную игру и по ее исходу поделят очки. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.