«Удинезе» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (30.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат можно выбрать по 3.05, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.
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3 : 0
завершен
вчера, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.4. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.58. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.
Форма команд
«Удинезе» проводит слабый сезон и находится очень близко от зоны вылета, что расстраивает болельщиков и руководство. Коллектив имеет в своем активе лишь 14 баллов, что на один больше, чем у «Кальяри», идущего на 18 месте. В матче с набравшей ход «Болоньей» любые очки для хозяев станут хорошим результатом. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Торино» (1:1), а ранее поделил очки с «Сассуоло» (2:2).
«Болонья» определенно проводит лучший свой сезон за последние годы и заслуженно идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А. Клуб набрал уже 31 балла и в случае победы в этой встрече обойдет «Фиорентину», от которой отстает на два пункта, сыграв при этом на игру меньше. Два последних поединка «Болоньи» завершились победами над «Аталантой» в чемпионате (1:0) и «Интером» в кубке страны (2:1, в доп. время).
Информация для ставок
- Четыре последних домашних матча «Удинезе» завершились ничейным результатом
- «Болонья» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
- Семь из восьми последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что команды вновь покажут примерно равную игру и по ее исходу поделят очки. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.