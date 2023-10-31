«Удинезе» — «Кальяри». Прогноз на матч Кубка Италии (01.11.2023)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Кальяри», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Удинезе» выдал очень плохой старт сезона, особенно по сравнению с прошлым годом и теперь команде нужны изменения. В чемпионате Италии она занимает лишь 17 место семью очками и очень часто играет вничью. В игре с «Кальяри» у хозяев будет возможность добыть долгожданную победу. Два последних поединка «Удинезе» завершились ничьими с «Монцой» (1:1) и «Лечче» (1:1).
«Кальяри» прервал в прошлом туре серию без побед, обыграв «Фрозиноне» (4:3), при этом проигрывая по ходу игры в три мяча. Такая эмоциональная встряска должна помочь футболистам наладить результаты, а в кубке постараться пройти как можно дальше. Матч с «Удинезе» будет сложный, но обреченными гости не выглядят. Еще в одной недавней игре «Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»
- «Удинезе» не может победить на своем стадионе уже пять поединков
- Три из четырех выездных матчей «Кальяри» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Удинезе» выиграл лишь две встречи из пяти последних с «Кальяри»
Прогноз
Предполагаем, что хозяева настроятся на этот поединок и на футбольное поле подтвердят свой статус фаворита. Сделать ставку на победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.