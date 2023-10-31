«Удинезе» — «Кальяри». Прогноз на матч Кубка Италии (01.11.2023)

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вчера, 22:38

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Кальяри», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Удинезе» выдал очень плохой старт сезона, особенно по сравнению с прошлым годом и теперь команде нужны изменения. В чемпионате Италии она занимает лишь 17 место семью очками и очень часто играет вничью. В игре с «Кальяри» у хозяев будет возможность добыть долгожданную победу. Два последних поединка «Удинезе» завершились ничьими с «Монцой» (1:1) и «Лечче» (1:1).

«Кальяри» прервал в прошлом туре серию без побед, обыграв «Фрозиноне» (4:3), при этом проигрывая по ходу игры в три мяча. Такая эмоциональная встряска должна помочь футболистам наладить результаты, а в кубке постараться пройти как можно дальше. Матч с «Удинезе» будет сложный, но обреченными гости не выглядят. Еще в одной недавней игре «Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Кальяри» завершились исходом «обе забьют»

«Удинезе» не может победить на своем стадионе уже пять поединков

Три из четырех выездных матчей «Кальяри» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Удинезе» выиграл лишь две встречи из пяти последних с «Кальяри»

Прогноз

Предполагаем, что хозяева настроятся на этот поединок и на футбольное поле подтвердят свой статус фаворита. Сделать ставку на победу «Удинезе» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.