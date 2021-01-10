«Удинезе» — «Наполи»: прогноз на матч Серии A (10.01.2021)

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10 января 2021, 10:38

В 17-м туре чемпионата Италии «Удинезе» на домашней арене сыграет против «Наполи». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой игры букмекерская контора Бетсити выставила такие коэффициенты: победа «Удинезе» идет за 4.48, ничью можно спрогнозировать по котировке 3.70, а победа «Наполи» получила отметку 1.91.

На результативность этой встречи букмекер предложил равноценную линию. Исход с тоталом больше 2,5 голов идет за 1.99, меньше – 1.95.

Форма команд

«Удинезе» не побеждал в пяти последних турах чемпионата Италии. В этой серии команда проиграла «Беневенто» (0:2) и «Ювентусу» (1:4), а также трижды разделила очки – «Кротоне» (0:0), «Кальяри» (1:1) и «Болонья» (2:2).

В турнирной таблице первенства «зебры» идут на 13-м месте, имея в активе 16 очков. В семи домашних играх «Удинезе» одержал только две виктории.

У «Наполи» три поражения в пяти прошлых турах Серии A. Команда Дженнаро Гаттузо провалила матчи с «Интером» (0:1), «Лацио» (0:2) и «Специей» (1:2) в прошлом туре. Недобор очков стоил клубу из Неаполя падения на шестое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

• В семи домашних матчах «Удинезе» забил только пять голов

• «Наполи» выиграл пять из семи выездных поединков в этом сезоне

• У «Наполи» четыре победы в пяти прошлых встречах с «Удинезе»

Прогноз

«Наполи» откровенно не везло в прошлых матчах. Команда Гаттузо создает много моментов у ворот соперника, но хромает реализация.

Сейчас у неаполитанцев есть неплохая возможность взять победу для уверенности. «Удинезе» часто уступает сопернику и мало забивает на домашней арене. Ставим на победу гостей с коэффициентом 1.91 в букмекерской конторе Бетсити.