«Удинезе» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (12.02.2023)

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сегодня, 09:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат можно выбрать по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Удинезе» продолжает разочаровывать болельщиков и в пяти последних турах Серии А выиграл только одну встречу. Команда остается на восьмом месте в турнирной таблице с набранными 29 баллами и отстает от шестого места уже на девять очков, а потому побороться за еврокубки будет непросто. В прошлом туре «Удинезе» проиграл на выезде «Торино» (0:1), а ранее разошелся миром с «Вероной» (1:1).

«Сассуоло» в двух последних матчах набрал шесть очков со сложными соперниками, что непременно придаст уверенности игрокам в следующих поединках. Сейчас клуб занимает 15 место с 23 баллами и очень хочет держаться подальше от зоны вылета. В прошлом туре «Сассуоло» минимально обыграл на своем поле «Аталанту» (1:0), а ранее неожиданно разгромил на выезде «Милан» (5:2).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл всего три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» забивал в восьми из десяти поединках за последнее время

«Удинезе» выиграл три последних встречи у «Сассуоло»

Прогноз

«Сассуоло» находится в хорошем настроении и едет на выездной поединок за победой. Предполагаем, что гости в этот раз окажутся удачливее и рекомендуем сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.