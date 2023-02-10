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«Удинезе» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (12.02.2023)

сегодня, 09:20
Удинезе

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2. Ничейный результат можно выбрать по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.75.

Италия. Серия А 2022/2023
Удинезе
Сассуоло
ПроигрышНичьяВыигрышПроигрышПроигрыш
- : -
12 февраля 2023, 14:30
воскресенье
ВыигрышВыигрышНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.103.473.89
1XBET 2.07 3.70 3.80

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Удинезе» продолжает разочаровывать болельщиков и в пяти последних турах Серии А выиграл только одну встречу. Команда остается на восьмом месте в турнирной таблице с набранными 29 баллами и отстает от шестого места уже на девять очков, а потому побороться за еврокубки будет непросто. В прошлом туре «Удинезе» проиграл на выезде «Торино» (0:1), а ранее разошелся миром с «Вероной» (1:1).

«Сассуоло» в двух последних матчах набрал шесть очков со сложными соперниками, что непременно придаст уверенности игрокам в следующих поединках. Сейчас клуб занимает 15 место с 23 баллами и очень хочет держаться подальше от зоны вылета. В прошлом туре «Сассуоло» минимально обыграл на своем поле «Аталанту» (1:0), а ранее неожиданно разгромил на выезде «Милан» (5:2).

Информация для ставок

  • «Удинезе» выиграл всего три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сассуоло» забивал в восьми из десяти поединках за последнее время
  • «Удинезе» выиграл три последних встречи у «Сассуоло»

Прогноз

«Сассуоло» находится в хорошем настроении и едет на выездной поединок за победой. Предполагаем, что гости в этот раз окажутся удачливее и рекомендуем сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.39 2.07 1.85 1.62 2.44
1XBET 2.06 1.89
Все комментарии
Neutron034
Neutron034
сегодня в 11:21
Гости сейчас выглядят уверенее, возможно они и победят/
Гость
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