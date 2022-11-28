Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Уэльс – Англия. Прогноз на матч чемпионата мира (29.11.2022)

вчера, 19:03
Англия

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитами букмекеры называют команду Англии, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы Ирана зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.964.371.48
Лига Ставок 5.80 3.95 1.62
Мелбет 5.95 3.94 1.62
1XBET 8.10 4.44 1.50

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Уэльса провалила прошлый матч и теперь находится в затруднительном положении. Команда с одним очком занимает последнее место и в последнем туре группового этапа встречается с Англией. Коллективу нужна только победа и даже в этом случае будет подсчет дополнительных показателей. Два последних матча Уэльса завершились поражением от Ирана (0:2) и ничьей с США (1:1).

Команда Англии провела два разных поединка, но в обоих набирала очки. На данный момент это позволяет подопечным Саутгейта занимать первое место с четырьмя баллами и иметь лучшую позицию перед последним туром. Даже ничья гарантирует место в плей-офф «родоначальникам футбола». В прошлой встрече Англия не смогла переиграть США (0:0), а ранее разгромила Иран (6:2).

Информация для ставок

  • Сборная Уэльса выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Англия уступила в трех матчах из десяти последних во всех турнирах
  • Уэльс проиграл шесть последних матчей с Англией
  • Девять последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что встреча будет проходить с преимуществом англичан, которые в итоге смогут добиться победы в 1-2 мяча. Сделать ставку на победу сборной Англии можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.47 1.90 1.99 1.48 2.78
Лига Ставок 2.60 1.47 1.84 1.94 1.46 2.65
Мелбет 1.83 2.04
1XBET 1.92 2.03
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:08
Гости победят и тб 2 !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 