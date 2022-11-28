Уэльс – Англия. Прогноз на матч чемпионата мира (29.11.2022)

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вчера, 19:03

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитами букмекеры называют команду Англии, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы Ирана зайдет коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Уэльса провалила прошлый матч и теперь находится в затруднительном положении. Команда с одним очком занимает последнее место и в последнем туре группового этапа встречается с Англией. Коллективу нужна только победа и даже в этом случае будет подсчет дополнительных показателей. Два последних матча Уэльса завершились поражением от Ирана (0:2) и ничьей с США (1:1).

Команда Англии провела два разных поединка, но в обоих набирала очки. На данный момент это позволяет подопечным Саутгейта занимать первое место с четырьмя баллами и иметь лучшую позицию перед последним туром. Даже ничья гарантирует место в плей-офф «родоначальникам футбола». В прошлой встрече Англия не смогла переиграть США (0:0), а ранее разгромила Иран (6:2).

Информация для ставок

Сборная Уэльса выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Англия уступила в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

Уэльс проиграл шесть последних матчей с Англией

Девять последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что встреча будет проходить с преимуществом англичан, которые в итоге смогут добиться победы в 1-2 мяча. Сделать ставку на победу сборной Англии можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.