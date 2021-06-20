Украина — Австрия. Прогноз на матч Евро-2020 (21.06.2021)

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вчера, 23:26

В заключительном поединке группового этапа увидим интереснейший поединок национальных сборных Украины и Австрии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры не определились. Поставить на победу Украины можно по коэффициенту 3.52. Победа Австрии оценивается по коэффициенту 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 3. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 2.31.

Форма команд

Украина после двух матчей на турнире занимает второе место в группе и вполне серьезно претендует на выход в следующий раунд. В минувших турах проиграли Нидерландам (2:3) и обыграли Северную Македонию (2:1). Теперь, чтобы гарантированно выйти в 1/8, необходимо не проиграть Австрии. Команда приложит все усилия для достижения нужного результата.

Австрийская команда также завоевала три очка после игр с Северной Македонией (3:1) и Нидерландами (0:2). Коллективу также необходимо не проиграть, чтобы обеспечить себе плей-офф раунд, но в случае победы смогут подняться на второе место и обогнать в таблице своих соперников.

Информация для ставок

Украина проиграла всего один раз в последних восьми матчах

Австрия выиграла всего один поединок из крайних пяти

Предыдущая встреча завершилась победой Австрии (3:2)

Последние три игры сборной Украины завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В матче, где обе команды устраивает ничья, есть сомнения, что кто-то будет рисковать и пытаться завоевать победу. Мы увидим очень осторожную игру с минимальным количеством опасных моментов. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.82 на ИТБ голов сборной Дании в матче со сборной России.