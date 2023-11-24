«Унион» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (25.11.2023)

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вчера, 19:26

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 1.92, в то время как победа «Аугсбурга» будет стоить 4.1. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.7.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.9). Ставка на вариант «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Унион» скатился на последнее место в Бундеслиге и с шестью очками уступает ближайшему конкуренту лишь по дополнительным показателям. Команда выигрывала еще в августе, поэтому сложно представить моральное состояние как футболистов, так и болельщиков. В предстоящей встрече у хозяев есть отличная возможность прервать эту длительную серию без побед. Два последних матча «Униона» завершились крупным поражением от «Байера» (0:4) в чемпионате и ничьей с «Наполи» в Лиге Чемпионов (1:1).

«Аугсбург» наоборот, не проигрывает несколько поединков и рассчитывает отобрать очки у неудачника нынешнего сезона. Сейчас коллектив занимает 10 место и набрал 13 очков, что можно считать вполне сносным результатом. Для гостей важно забить первыми и тогда вероятность хорошего результата резко возрастет. В прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Кельном» (1:1).

Информация для ставок

«Унион» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» не знает поражений уже пять поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Униону» гораздо больше нужна победа в нынешнем противостоянии и на своем поле команда имеет хорошие шансы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.