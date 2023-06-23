«Унион» — «Индепендьенте». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (24.06.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Унион», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Выбрать триумф гостей можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Унион» неожиданно плохо выступает в нынешнем сезоне Суперлиги и занимает на 24 месте с 20 баллами, отставая от нынешнего соперника всего на один балл. Чтобы улучшить свои результаты, коллективу следует улучшить реализацию моментов и обратить внимание на надежность в обороне. В прошлом туре «Унион» сыграл вничью с «Ланус» (1:1), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Ньюэллс Олд Бойс» (1:1).

«Индепендьенте» также не радует болельщиков хорошими результатами и отстает от зоны плей-офф уже на 10 баллов. Чтобы сократить это расстояние, команде следует мобилизовать свои ресурсы и выдать серию побед, которая поможет исправить эту непростую ситуацию. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Индепендьенте» обыграл на своем поле «Сармьенто» (2:0), а ранее уступил на выезде «Годой-Крус» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Униона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из шести поединков «Индепендьенте» завершились исходом «обе забьют»

«Индепендьенте» выиграл три из пяти последних матчей у «Униона» при двух ничейных результатах

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и в нем найдутся голы в исполнении обеих команд. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.