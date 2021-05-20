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«Унион» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

вчера, 20:28

В 34-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Униону».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.933.932.30
Лига Ставок 2.90 3.85 2.31
Мелбет 2.94 3.92 2.37
1XBET 2.94 3.92 2.37
BetBoom 2.92 3.78 2.35

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35. В случае победы «Униона» зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» сохранил свою вторую позицию в чемпионате и уже не может опуститься ниже по окончании последнего тура Бундеслиги. Команда переживает небольшой спад в игре, что существенно отражается на результатах коллектива. Последние два матча завершились ничьей с «Вольфсбургом» (2:2) и поражением в финале Кубка Германии от «Боруссии» Д (1:4).

«Унион» находится на седьмом месте, которое дает право сыграть в Лиге Конференций. Чтобы сохранить свою позицию, команде желательно брать очки в заключительном туре. За последние пять матчей коллектив набрал семь очков, что является средним результатом. В прошлой игре команда сыграла вничью с «Байером» (1:1), а туром ранее крупно проиграла «Вольфсбургу» (0:3).

Информация для ставок

• «РБ Лейпциг» выиграл четыре поединка из последних десяти во всех турнирах, а «Унион» одержал победу в двух поединках
• «РБ Лейпциг» выиграл четыре последних матча у «Униона»
• Шесть последних матчей «Униона» на своем поле закончились исходом «обе забьют»
• Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» не имеет серьезной мотивации на поединок с «Унионом». Вероятнее всего, команда не захочет тратить большие силы на этот поединок, поэтому предполагаем, что хозяева смогут одержать победу. Сделать ставку на «Унион» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.58 2.01 1.87
Лига Ставок 2.46 1.53 1.96 1.81
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
BetBoom 4.23 1.24 2.48 1.57 1.95 1.91
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shlomo
shlomo
вчера в 20:31
Гости не проиграют
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