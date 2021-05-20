«Унион» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

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вчера, 20:28

В 34-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Униону».

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35. В случае победы «Униона» зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» сохранил свою вторую позицию в чемпионате и уже не может опуститься ниже по окончании последнего тура Бундеслиги. Команда переживает небольшой спад в игре, что существенно отражается на результатах коллектива. Последние два матча завершились ничьей с «Вольфсбургом» (2:2) и поражением в финале Кубка Германии от «Боруссии» Д (1:4).

«Унион» находится на седьмом месте, которое дает право сыграть в Лиге Конференций. Чтобы сохранить свою позицию, команде желательно брать очки в заключительном туре. За последние пять матчей коллектив набрал семь очков, что является средним результатом. В прошлой игре команда сыграла вничью с «Байером» (1:1), а туром ранее крупно проиграла «Вольфсбургу» (0:3).

Информация для ставок

• «РБ Лейпциг» выиграл четыре поединка из последних десяти во всех турнирах, а «Унион» одержал победу в двух поединках

• «РБ Лейпциг» выиграл четыре последних матча у «Униона»

• Шесть последних матчей «Униона» на своем поле закончились исходом «обе забьют»

• Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» не имеет серьезной мотивации на поединок с «Унионом». Вероятнее всего, команда не захочет тратить большие силы на этот поединок, поэтому предполагаем, что хозяева смогут одержать победу. Сделать ставку на «Унион» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85.