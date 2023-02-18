«Унион» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2023)

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вчера, 19:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Шальке-04» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Унион» проводит отличный сезон и совсем недавно провел сложный матч в Лиге Европы. Тем не менее, столичный клуб идет на втором месте с 42 очками и после осечки «Баварии» имеет шансы вновь выйти на первое место в случае победы, что является лучшей мотивацией. В последней игре Лиги Европы «Унион» разошелся миром с «Аяксом» (0:0), а в чемпионате обыграл на выезде «РБ Лейпциг» (2:1).

«Шальке-04» никак не может решить свои проблемы в Бундеслиге и существует большая вероятность по итогам сезона еще раз отправиться во второй дивизион. На данный момент команда занимает последнее место с 12 баллами, а отставание от ближайшего соперника насчитывает уже пять пунктов. Два последних матча «Шальке-04» завершились ничьими с «Вольфсбургом» и Боруссией М с одинаковым счетом (0:0).

Информация для ставок

Три последних матча «Шальке-04» завершились ничьими со счетом (0:0)

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

·«Унион» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Унион» стабильно набирает очки в чемпионате и в домашнем матче наверняка не будет иметь проблем с аутсайдером. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.