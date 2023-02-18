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«Унион» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2023)

вчера, 19:36
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Шальке-04» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.584.076.46
Лига Ставок 1.63 3.90 6.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Унион» проводит отличный сезон и совсем недавно провел сложный матч в Лиге Европы. Тем не менее, столичный клуб идет на втором месте с 42 очками и после осечки «Баварии» имеет шансы вновь выйти на первое место в случае победы, что является лучшей мотивацией. В последней игре Лиги Европы «Унион» разошелся миром с «Аяксом» (0:0), а в чемпионате обыграл на выезде «РБ Лейпциг» (2:1).

«Шальке-04» никак не может решить свои проблемы в Бундеслиге и существует большая вероятность по итогам сезона еще раз отправиться во второй дивизион. На данный момент команда занимает последнее место с 12 баллами, а отставание от ближайшего соперника насчитывает уже пять пунктов. Два последних матча «Шальке-04» завершились ничьими с «Вольфсбургом» и Боруссией М с одинаковым счетом (0:0).

Информация для ставок

  • Три последних матча «Шальке-04» завершились ничьими со счетом (0:0)
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • ·«Унион» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Унион» стабильно набирает очки в чемпионате и в домашнем матче наверняка не будет иметь проблем с аутсайдером. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.52 1.85 2.05 1.45 2.89
Лига Ставок 2.49 1.52 1.78 2.01 1.42 2.80
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:32
Униону как никогда нужна победа и думаю, что он ее добудет
Гость
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