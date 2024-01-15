«Унионистас» — «Барселона». Прогноз на матч Кубка Испании (18.01.2024)

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15 января 2024, 13:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.12. Успех хозяев оценивается по коэффициенту 24 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 8.5.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.55.

Форма команд

«Унионистас» в нижних дивизионах и уже сам по себе поединок с «Барселоной» станет историческим для команды и болельщиков. Коллектив занимает в своей лиге 13 место с 25 баллами и находится ближе к зоне вылета, чем к повышению в классе. В матче с «Барселоной» хозяева постараются как минимум отличиться забитым мячом. Два последних поединка «Унионистас» завершились победой над «Вильярреалом» в серии пенальти в рамках кубка страны (2:1) и успехом с «Райо Махадаонда» (2:1).

«Барселона» на днях крупно проиграла в финале Суперкубка Испании мадридскому «Реалу» (1:4), еще в первом тайме пропустив три мяча от Винисиуса Жуниора. Коллектив и в чемпионате идет лишь на четвертом месте с 41 баллом, на восемь пунктов отставая от лидера. Все эти проблемы Хави и его тренерскому штабу необходимо в скором времени решать. В полуфинальной игре за Суперкубок «Барселона» одолела «Осасуну» (2:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Унионистас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних выездных матча «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером и постарается как можно быстрее добиться комфортного результата. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.