«Урал» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022)

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вчера, 14:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Урала» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.64. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

Последние успехи в чемпионате России помогли «Уралу» немного улучшить свое положение и за несколько туров до конца сезона у него есть отличные шансы покинуть зону вылета. Сейчас клуб из Екатеринбурга занимает 14 место с 27 очками и отстает от 12 позиции всего на два балла. В домашнем поединке с нестабильным «Спартаком» болельщики будут ждать от своих игроков только победы. В двух последних встречах «Урал» обыграл «Динамо» Москва (3:2) и «Уфу» (2:1).

«Спартак» выиграл только две встречи из пяти последних и целесообразность прихода Ваноли на пост главного тренера остается под большим вопросом. «Народная» команда набрала 34 очка и идет только на 10 месте, лишив себя возможного участия в еврокубках на следующий сезон через чемпионат России. В прошлом туре РПЛ «Спартак» обыграл с трудом «Крылья Советов» (3:2), а немного ранее уступил на выезде «Ростову» (2:3)

Информация для ставок

«Урал» смог выиграть только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних выездных матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Спартак» выиграл три последних матча у «Урала»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды много забивают друг другу в личных встречах. Предполагаем, что и предстоящий поединок порадует болельщиков большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.