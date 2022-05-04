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«Урал» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022)

вчера, 14:07
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Урала» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.873.402.03
Фонбет 3.75 3.35 2.05
Мелбет 3.84 3.48 2.13
BetBoom 3.93 3.31 2.10

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.64. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

Последние успехи в чемпионате России помогли «Уралу» немного улучшить свое положение и за несколько туров до конца сезона у него есть отличные шансы покинуть зону вылета. Сейчас клуб из Екатеринбурга занимает 14 место с 27 очками и отстает от 12 позиции всего на два балла. В домашнем поединке с нестабильным «Спартаком» болельщики будут ждать от своих игроков только победы. В двух последних встречах «Урал» обыграл «Динамо» Москва (3:2) и «Уфу» (2:1).

«Спартак» выиграл только две встречи из пяти последних и целесообразность прихода Ваноли на пост главного тренера остается под большим вопросом. «Народная» команда набрала 34 очка и идет только на 10 месте, лишив себя возможного участия в еврокубках на следующий сезон через чемпионат России. В прошлом туре РПЛ «Спартак» обыграл с трудом «Крылья Советов» (3:2), а немного ранее уступил на выезде «Ростову» (2:3)

Информация для ставок

  • «Урал» смог выиграть только три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из семи последних выездных матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Спартак» выиграл три последних матча у «Урала»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды много забивают друг другу в личных встречах. Предполагаем, что и предстоящий поединок порадует болельщиков большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.72 1.65 2.28
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.69 2.37
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:26
Спартак победит.
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