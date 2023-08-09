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«Урал» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (11.08.2023)

вчера, 21:23
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Урала» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.553.542.13
Pari 3.45 3.50 2.10

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68

Форма команд

«Урал» выдал отличный старт в РПЛ и после трех туров смог набрать семь очков. Это позволяет команде занимать четвертое место, уступая на два пункта двум лидерам в турнирной таблице. С одним из этих лидеров команда из Екатеринбурга и встретится в предстоящем поединке. Для хозяев любой результат кроме поражения будет приемлемым, поэтому максимального давления хозяева не должны чувствовать. В прошлом туре «Урал» обыграла на выезде «Оренбург» (2:0), а в кубке одолел «Ростов» (1:0).

«Спартак» уже несколько раз был на волосок от потери очков в различных турнирах, но до сих пор клубу удавалось побеждать. Теперь «красно-белым» предстоит непростой выезд в Екатеринбург, где соперник может обойти их в случае победы. В любом случае поединок будет интересным для всех болельщиков, независимо от предпочтений. В прошлой игре в результативной встрече «Спартак» вырвал победу у «Пари НН» (5:4), а ранее разгромил в чемпионате «Рубин» (4:1).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл пять последних официальных поединков подряд
  • «Урал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Спартак» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде
  • Три последних матча между клубами завершились ничейным исходом

Прогноз

«Спартак» выглядит фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что много мячей зрители не увидят в этот раз, ведь «Урал» выступает очень неплохо на старте сезона. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.82 1.62 2.38
Pari 1.98 1.82
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