«Валвейк» — «Твенте». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (25.02.2022)

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вчера, 16:54

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Валвейк — Твенте». Игра пройдет на домашнем стадионе «Валвейка» в рамках очередного тура Премьер-лиги Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Твенте». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа хозяев поля в 3.20. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Валвейк» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 37 мячей. В последних встречах у «Валвейка» получается далеко не все, что хотелось бы, команду сильно заносит — ничья с «Неймегеном» 1:1, а также поражения от «Фейеноорда» 0:2 и от «Виллем II» 3:1.

«Твенте» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Твенте» выглядит не лучшим образом, но играет намного приятнее чем оппонент. Также у этого клуба больше очков в последних матчах — ничья с «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:2, а также поражение от «Аякса» 5:0 и победа над «Витессом» 3:0.

Информация для ставок

«Твенте» проиграл два матча из последних пяти

«Валвейк» не побеждает четыре игры подряд

У «Твенте» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.55. В матчах чемпионата Нидерландов всегда забивают очень много, эта игра не станет исключением.