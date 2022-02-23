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«Валвейк» — «Твенте». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (25.02.2022)

вчера, 16:54
Твенте

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Валвейк — Твенте». Игра пройдет на домашнем стадионе «Валвейка» в рамках очередного тура Премьер-лиги Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.303.492.25
Мелбет 3.17 3.48 2.25
1XBET 3.17 3.48 2.25
BetBoom 3.24 3.44 2.22

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Твенте». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа хозяев поля в 3.20. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Валвейк» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды пять побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 37 мячей. В последних встречах у «Валвейка» получается далеко не все, что хотелось бы, команду сильно заносит — ничья с «Неймегеном» 1:1, а также поражения от «Фейеноорда» 0:2 и от «Виллем II» 3:1.

«Твенте» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 12 побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Твенте» выглядит не лучшим образом, но играет намного приятнее чем оппонент. Также у этого клуба больше очков в последних матчах — ничья с «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:2, а также поражение от «Аякса» 5:0 и победа над «Витессом» 3:0.

Информация для ставок

  • «Твенте» проиграл два матча из последних пяти
  • «Валвейк» не побеждает четыре игры подряд
  • У «Твенте» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.55. В матчах чемпионата Нидерландов всегда забивают очень много, эта игра не станет исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.41 1.93 1.93 1.54 2.46
Мелбет 1.92 1.97
1XBET 1.92 1.97
Все комментарии
vzw99ara3fa5
vzw99ara3fa5
вчера в 17:53
Футбольный клуб «Твенте» одержит победу.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:34
РКС Ваалвейк на своём поле будет принимать Твенте из города Энсхеде. Твенте, обладая не самым плохим подбором исполнителей, уже давно не знает радости побед. Хотя гости порой и играют неплохо, но выиграть никак не выходит. Думаю, что во встрече с Ваалвейком удастся прервать эту серию. Ваалвейк выглядит ужасно в последнее время.... на мой взгляд, против "Валвейка" "тюккерс" выйдут играть на победу, поэтому мой прогноз - победа "Твенте"
ckj4jmf34u2n
ckj4jmf34u2n
вчера в 16:55
Футбольный клуб «Твенте» выиграет матч.
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