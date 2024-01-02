«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.01.2024)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Валенсии», а коэффициент на их победу составляет 2.05. Успех «Вильярреала» оценивается по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.55.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.98. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Валенсия» в нынешнем сезоне находится в середине турнирной таблицы и побороться за зону еврокубков коллективу будет предельно сложно. Команда набрала 23 балла, что на восемь пунктом меньше, чем у шестого места, а предстоящий поединок с «желтой субмариной» легким точно не будет. Два последних матча «Валенсии» завершились выездной победой над «Райо Вальекано» (1:0) и ничьей с «Барселоной» (1:1).

«Вильярреал» сейчас находится не в лучшей форме и чередует победы с поражениями в различных турнирах. Команда идет на низком для себя 13 месте и с 19 баллами отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. В случае победы гостей расстояние между соперниками сократится до минимума. В прошлом туре «Вильярреал» обыграл на своем поле «Сельту» (3:2), а ранее крупно проиграл «Реалу» (1:4).

Информация для ставок

«Валенсия» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Вильярреала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Валенсия» играет на своем поле и приложит все усилия, чтобы начать календарный год с победы. Предлагаем поверить в успех хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.