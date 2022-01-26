«Вальядолид» — «Спортинг». Прогноз на матч Сегунды (28.01.2022)

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вчера, 16:57

28 января 2022 года «Вальядолид» примет «Спортинг» в рамках 25-го тура Испанской Сегунды. Матч состоится на стадионе «Нуэво Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча, по мнению букмекеров — «Вальядолид». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа «Спортинга» в 6.40. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Вальядолид» в нынешнем сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 44 балла. У команды 13 побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 24 мяча. В последних поединках этот клуб показывает неплохие результаты и очень часто набирает очки — ничейный исход с «Сарагосой» со счетом 0:0, а также победа над «Бургосом» 1:0 и над «Леганесом» 1:0.

«Спортинг» из Хихона в этом сезоне не может похвастаться хорошими результатами. Клуб идет на 12-й строчке в турнирной таблице и набрал всего 32 пункта. У команды восемь побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Спортинг» часто набирает очки — победа над «Аморебьетой» 2:1, а также ничейный исход с «Малагой» 2:2 и с «Луго» 1:1.

Информация для ставок

«Спортинг» проиграл один матч из последних пяти

«Вальядолид» проиграл один матч из последних пяти

У «Спортинга» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. Оба клуба неплохо играют в атаке и наверняка много забьют. Особенно это касается хозяев поля, которые хороши в забивании мячей.