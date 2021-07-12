«Валюр» — «Динамо» Загреб: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (11.07.2021)

1626086388

вчера, 13:39

«Валюр» и «Динамо» Загреб 13 июля проведут ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают повторную победу 22-кратного чемпиона Хорватии. Ставки на успех «Динамо» Загреб в этой игре БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.39, вероятность ничьи оценивается в 4.84, а победа «Валюра» идет с котировкой 7.10.

Также аналитики сервиса считают, что команды сыграют в результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно за 1.61, ТМ(2,5) – 2.37.

Форма команд

Первая встреча соперников в Хорватии прошла в упорной борьбе. «Динамо» удалось повести в счете 3:0, но «Валюр» на финише встречи сумел отыграть два гола, тем самым сохранив интригу в данном противостоянии.

В проходящем розыгрыше исландской Высшей лиги «Валюр» уверенно лидирует в турнирной таблице. На счету команды восемь побед и три ничьи, при одном поражении.

«Динамо» готовилось к сезону через контрольные игры. В трех товарищеских матчах хорватский чемпион победил «Середь» (3:0), «Ростов» (2:1) и «Муру» (4:0).

Информация для ставок

• «Валюр» не проигрывал в 20 последних домашних матчах во всех турнирах

• «Динамо» не уступало в 5 предыдущих гостевых поединках во всех соревнованиях

• В 3 прошлых домашних матчах «Валюра» сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем ставку на фору «Валюра» (+1,5) голов по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.

А если хотите повысить ставки, загляните сюда. Тут есть достаточно серьезные коэффициенты на успех гостей в матче чемпионата Исландии.