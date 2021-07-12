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«Валюр» — «Динамо» Загреб: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (11.07.2021)

вчера, 13:39

«Валюр» и «Динамо» Загреб 13 июля проведут ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2021/2022
Валюр
Динамо
- : -
сегодня, 23:00
2 - 3
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.415.651.27
Лига Ставок 7.60 5.40 1.34
Мелбет 7.60 5.30 1.30
1XBET 8.40 5.60 1.27
BetBoom 9.23 5.11 1.33

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают повторную победу 22-кратного чемпиона Хорватии. Ставки на успех «Динамо» Загреб в этой игре БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.39, вероятность ничьи оценивается в 4.84, а победа «Валюра» идет с котировкой 7.10.

Также аналитики сервиса считают, что команды сыграют в результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно за 1.61, ТМ(2,5) – 2.37.

Форма команд

Первая встреча соперников в Хорватии прошла в упорной борьбе. «Динамо» удалось повести в счете 3:0, но «Валюр» на финише встречи сумел отыграть два гола, тем самым сохранив интригу в данном противостоянии.

В проходящем розыгрыше исландской Высшей лиги «Валюр» уверенно лидирует в турнирной таблице. На счету команды восемь побед и три ничьи, при одном поражении.

«Динамо» готовилось к сезону через контрольные игры. В трех товарищеских матчах хорватский чемпион победил «Середь» (3:0), «Ростов» (2:1) и «Муру» (4:0).

Информация для ставок

• «Валюр» не проигрывал в 20 последних домашних матчах во всех турнирах
• «Динамо» не уступало в 5 предыдущих гостевых поединках во всех соревнованиях
• В 3 прошлых домашних матчах «Валюра» сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем ставку на фору «Валюра» (+1,5) голов по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.

А если хотите повысить ставки, загляните сюда. Тут есть достаточно серьезные коэффициенты на успех гостей в матче чемпионата Исландии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.47 2.09 1.74
Лига Ставок 2.65 1.45 2.11 1.68
Мелбет 2.58 1.44
1XBET 2.62 1.43
BetBoom 4.79 1.18 2.67 1.47 2.11 1.72
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shlomo
shlomo
вчера в 19:10
Гости не проиграют
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