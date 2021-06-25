Венесуэла — Перу. Прогноз на матч Кубка Америки (28.06.2021)

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вчера, 23:45

Венесуэла сыграет против Перу в рамках очередного поединка на турнире Кубок Америки. Матч состоится 28 июня 2021 года. Нет никаких причин полагать, что эти сборные будут претендентами на кубок, но посмотреть на их поединок точно стоит. Перу всегда показывает свой бойцовский характер, а Венесуэла играет в веселый футбол, к сожалению, такой уровень игры все равно не дотягивает до плей-офф. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры назвали Перу. Поставить на победу перуанцев можно по коэффициенту 2.40. Победу Венесуэлы оценили по коэффициенту 3.50. а ничейный исход — по коэффициенту 2.85.

Форма команд

Венесуэла играет в интересный футбол, но не хватает мастерства исполнителей. В трех турах группового этапа эта команда не смогла ни разу выиграть. Венесуэла уступила Бразилии 0:3, сыграла вничью с Колумбией 0:0, а также не выиграла у Эквадора, матч закончился со счетом 2:2. Венесуэла уже несколько игр кряду не может выиграть у своих соперников, последняя победа состоялась в 2020 году, это был триумф над командой Чили.

Перуанцы смотрятся интереснее, чем другие соперники по группе. Команда в первом туре проиграла Бразилии 0:4, а затем обыграла Колумбию 2:1 и сыграла вничью с Эквадором 2:2. У Перу хороший подбор игроков, которые могут дать результат здесь и сейчас, но хватит ли этого для плей-офф — большой вопрос. Перу может попытаться одолеть Венесуэлу, тем более что соперник находится в плохой форме и проигрывает всем подряд. Это отличный шанс для перуанцев.

Информация для ставок

У сборной Перу две победы в пяти матчах

Венесуэла не побеждает пять игр кряду

Сборная Перу пропускала в каждом из последних десяти матчей

Прогноз

Актуальная ставка на игру — только одна команда забьет по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на победу Перу или ничью по коэффициенту 1.30.

Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на тотал голов в матче Бразилия — Эквадор по коэффициенту 1.8.