Венгрия – Литва. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (20.06.2023)

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вчера, 13:18

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы Литвы зайдет коэффициент 17. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.65.

Форма команд

Сборная Венгрии обладает крепким составом и является одним из кандидатов на выход из группы. После двух сыгранных матчей коллектив набрал четыре очка и отстает от Сербии на два пункта. В домашней встрече со скромной Литвой от хозяев ожидают только победы, которая поможет оторваться от других конкурентов и не отставать от Сербии. В прошлой игре Венгрия поделила очки с Черногорией (0:0), а ранее крупно переиграла Болгарию (3:0).

Сборная Литвы смогла набрать один балл в матче с еще одним аутсайдером Болгарией (1:1), но вряд ли это может повлиять на реальные изменения в этой группе. Литве необходимо выигрывать предстоящие поединки, чтобы вернуться в борьбу, но шансов на это крайне мало и сами болельщики не питают иллюзий. Еще в одной игре отбора сборная Литвы уступила на выезде лидеру, сборной Сербии (0:2).

Информация для ставок

Литва не может одержать победу уже 12 матчей подряд

Венгрия проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Венгрия выиграла у Литвы три из четырех последних матчей

Прогноз

Фаворитом этого матча является Венгрия, которая имеет отличные шансы закрепиться минимум на втором месте в группе. Рекомендуем сделать ставку на победу Венгрии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.