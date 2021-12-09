«Венло» — «Утрехт-2». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.12.2021)

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сегодня, 17:54

«Венло» примет «Утрехт-2» в рамках 19-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Венло». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.80. Сделать ставку на триумф гостей можно по 3.60.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 2.35.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Венло» набрал 23 пункта и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды семь побед, два ничейных результата и девять поражений. Коллектив забил 20 и пропустил 23 мяча. В последних матчах клуб выиграл у «Телстара», а также сыграл вничью с «Родой» и отпраздновал победу над «Эйндховеном».

«Утрехт-2» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 пунктов. У команды пять побед, четыре ничейных результата и девять поражений. Коллектив забил 22 гола и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Утрехт-2» показывает не очень хороший футбол, проиграв «Ден Хаагу», «Эксельсиору» и «Волендаму».

Информация для ставок

«Утрехт-2» не побеждает шесть игр кряду

«Венло» не проигрывает три поединка подряд

У клуба «Утрехт-2» два забитых мяча за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Венло» не проиграет. За это дают коэффициент 3.10. В последнее время «Венло» выглядит неплохо, команда часто набирает очки и много забивает, чего нельзя сказать об игре клуба «Утрехт-2».