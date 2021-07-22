«Вердер» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

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сегодня, 00:15

1-й тур второй Бундеслиги подарит нам интересную встречу, — «Вердер» примет на своем поле «Ганновер». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают хозяевам. На победу «Вердера» можно сделать ставку по коэффициенту 2.05. На успех «Ганновера» предлагается коэффициент 3.45. Если вы считаете, что матч закончится вничью, данная ставка будет рассчитана по коэффициенту 3.6.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.61. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.31.

Форма команд

«Вердер» довольно неожиданно для всех покинул Бундеслигу, проиграв несколько последних матчей подряд. Теперь команда начинает свой путь в дивизионе ниже, однако клуб сохранил некоторых своих лидеров и имеет хорошие шансы за один сезон вернуться в элиту немецкого футбола.

«Ганновер» не очень качественно выступил в прошлом сезоне, руководство ждет более уверенной игры в этом футбольном году. Команда готовилась через товарищеские матчи, большинство из которых выиграть не смогла.

Информация для ставок

Последние семь из восьми матчей «Вердера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Ганновер» выиграл только две игры на выезде из десяти последних

«Вердер» выиграл у «Ганновера» последние четыре матча (включая товарищеские поединки)

Три из последних четырех матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды показывали не самые лучшие результаты на предсезонных сборах, однако это не должно сильно повлиять на качество игры команды. Предполагаем, что в матче будет забито много мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Арды» в матче квалификации Лиги конференций с «Хапоэлем».