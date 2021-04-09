«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (10.04.2021)

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вчера, 03:28

В 28-м туре Бундеслиги. «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Вердером». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «РБ Лейпциг» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.6. Также можно сделать ставку на победу «Вердера» по коэффициенту 6.9.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.83 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.04. Исход «обе забьют» котируется в 1.9.

Форма команд

«Вердер» выступает очень нестабильно и проиграл несколько последних матчей. Команда имеет запас очков перед зоной вылета, но в случае продолжения неудачной серии существует риск очень нервной концовки сезона. В последних двух турах «Вердер» проиграл «Штутгарту» (0:1) и «Вольфсбургу» (1:2). Однако несколько дней назад бременский клуб вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Ян» (2:1).

«РБ Лейпциг» после поражения в одном из самых важных матчей сезона с «Баварией» (0:1), практически лишился реальных шансов побороться за чемпионство. Однако команда нацелена и дальше добиваться максимального результата в оставшихся матчах Бундеслиги. Перед игрой с мюнхенским клубом «РБ Лейпциг» одолел на выезде «Арминию» (0:1).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл три последних матча в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из последних десяти матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Вердера»

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» является фаворитом этой встречи и наверняка сможет добыть три очка в Бремене, учитывая плохую форму «Вердера». Сделать ставку на победу гостей с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.