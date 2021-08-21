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«Верес» — «Минай». Прогноз на матч УПЛ (21.08.2021)

сегодня, 00:20

В очередном поединке украинской Премьер-лиги «Минай» приедет в Ровно на встречу к «Вересу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.383.55
Мелбет 2.13 3.40 3.54
1XBET 2.13 3.40 3.54

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этом поединке букмекеры не видят. Поставить на победу «Вереса» можно по коэффициенту 2.2. Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.43, а вот в случае ничьей зайдет коэффициент 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать так же по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Возвращение «Вереса» в УПЛ не оказалось ярким. Проведя четыре матча и ни разу не выиграв, команда расположилась в зоне вылета. В минувшем туре коллектив оформил ничью с «Ворсклой» (1:1), а поединком ранее минимально проиграл львовскому «Руху» (1:2).

«Минай» к удивлению стартовал неплохо. Коллектив провел три поединка, в которых был зафиксирован разный итог. Сначала удалось неожиданно обыграть «Александрию» (1:0), далее последовало поражение от киевского «Динамо» (0:2), а в последней игре клуб расписал ничью с луганской «Зарей» (1:1).

Информация для ставок

  • «Верес» не может победить в восьми поединках подряд
  • «Минай» в последних девяти матчах одержал всего одну победу при шести поражениях и двух ничьих
  • «Верес» забил лишь два гола в крайних восьми играх
  • Команды провели между собой пять очных встреч (три победы «Миная», одна победа «Вереса» и ничья)

Прогноз

Нас ждет матч, наполненный борьбой на каждом участке поля. Команды не располагают атакующими игроками высокого качества, поэтому акцент будет сделан на оборону. Много голевых моментов здесь ожидать не стоит, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Ланса» в матче с «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.50 1.82 2.01 1.45 2.76
Мелбет 1.81 2.00
1XBET 1.81 2.00
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