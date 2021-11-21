«Верона» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (22.11.2021)

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21 ноября 2021, 17:02

В рамках 13-го тура сильнейшей лиги Италии «Верона» на родном стадионе примет «Эмполи». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.75 на победу хозяев, взять ничейный результат можно по коэффициенту 4.15, а поставить на победу гостей можно по интересному коэффициенту 4.38.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход данного матча (ТМ 2.5) стоит 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Верона» проводит отличный отрезок сезона и после сенсационной разгромной победы над «Лацио» (4:1) сумела дома обыграть грозный «Ювентус» (2:1) и расписать гостевую ничью с идущим на первом месте «Наполи» (1:1). Коллектив занимает 10-е место в таблице и с такой игрой вполне может претендовать в будущем на место в еврокубках.

«Эмполи» находится строчкой ниже и также после 12 туров набрал 16 очков. Команда в минувших турах сражалась с «Сассуоло» (2:1) и «Дженоа» (2:2), а во время паузы на матчи сборных провела товарищескую игру с «Перуджей», где определить сильнейшего не удалось, ничья (1:1).

Информация для ставок

«Верона» потерпела всего одно поражение в последних девяти встречах

«Верона» забивает дома минимум два гола в шести из семи последних игр. При этом победная домашняя серия «Вероны» насчитывает четыре поединка

Два прошлых очных поединка закончились победами «Эмполи»

Прогноз

Сложный матч ожидается для обоих клубов. «Верона» очень хороша на своем поле и, скорее всего, возьмет мяч и игру под свой контроль. Ожидаем открытое противостояние и голы хозяев. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Вероны» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.