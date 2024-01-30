«Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (01.02.2023)

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вчера, 09:01

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Борнмута», зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать за 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Вест Хэму» не хватает стабильности, но команда набирает очки и относительно близко располагается к зоне еврокубков. «Молотобойцы» набрали 35 очков и занимают седьмое место, но от ближайшего соперника отстают уже на пять пунктов, поэтому обязаны набирать максимум очков в предстоящих поединках. В прошлой игре «Вест Хэм» не смог обыграть аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (2:2), а ранее уступил «Бристоль Сити» в кубке ФА (0:1).

«Борнмут» выглядит достаточно уверенно, а последние два поражения был с сильными соперниками. Команда идет на 12 месте и на данный момент не переживает по вопросу сохранения прописки. Гости рассчитывают набрать очки в игре с «Вест Хэмом», поэтому встреча обещает быть напряженной, но интересной. Два последних матча «Борнмута» завершились разгромом «Суонси» (5:0) и крупным поражением от «Ливерпуля» (0:4).

Информация для ставок

Четыре из шести матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Борнмут» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти поединков между клубами завершились победами «молотобойцев»

Прогноз

«Вест Хэм» является фаворитом поединка и в этот раз мы предполагаем, что у клуба будет хороший шанс одержать победу и набрать важные три пункта. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.