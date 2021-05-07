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«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-Лиги (09.05.2021)

вчера, 22:14

«Вест Хэм» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.493.32
Лига Ставок 2.29 3.40 3.25
BetBoom 2.31 3.49 3.19

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу «Эвертона» по 3.10.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 58 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 17 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в десяти играх. В активе этого клуба 55 забитых и 44 пропущенных мячей. «Вест Хэм» неплох в последних матчах, команда часто набирает очки и мечтает о попадании в Лигу чемпионов.

«Эвертон» набрал 52 пункта и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «ирисок» 15 побед, семь ничьих и 11 поражений. Клуб забил 45 голов и пропустил 42 мяча. В последних играх «Эвертон» хорош и стабильно набирает очки. Можно сказать, что форма этого клуба чуть лучше, чем у «Вест Хэма» перед их очной встречей.

Информация для ставок

● «Эвертон» проиграл всего один матч из последних пяти
● «Вест Хэм» выиграл три поединка из последних пяти
● «Эвертон» забил и пропустил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.67. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.90.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Брайтон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.44 1.98 1.93 1.55 2.61
Лига Ставок 2.85 1.43 1.93 1.88 1.54 2.50
1XBET 2.83 1.43 2.00 1.94 1.54 2.48
BetBoom 2.87 1.45 1.95 1.91 1.53 2.58
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:34
Возможна ничья
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