«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-Лиги (09.05.2021)

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вчера, 22:14

«Вест Хэм» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу «Эвертона» по 3.10.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 58 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 17 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в десяти играх. В активе этого клуба 55 забитых и 44 пропущенных мячей. «Вест Хэм» неплох в последних матчах, команда часто набирает очки и мечтает о попадании в Лигу чемпионов.

«Эвертон» набрал 52 пункта и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «ирисок» 15 побед, семь ничьих и 11 поражений. Клуб забил 45 голов и пропустил 42 мяча. В последних играх «Эвертон» хорош и стабильно набирает очки. Можно сказать, что форма этого клуба чуть лучше, чем у «Вест Хэма» перед их очной встречей.

Информация для ставок

● «Эвертон» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Вест Хэм» выиграл три поединка из последних пяти

● «Эвертон» забил и пропустил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.67. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.90.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Брайтон».