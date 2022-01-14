«Вест Хэм» — «Лидс Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (16.01.2022)

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вчера, 16:51

16 января 2022 года состоится поединок «Вест Хэм — Лидс Юнайтед». игра пройдет в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии на арене «Олимпийский стадион» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Вест Хэм». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.00. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У команды 11 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «молотобойцы» выиграли у «Норвича» 2:0, а также одолели «Кристал Пэлас» 2:3 и обыграли «Уотфорд» 1:4. Команда Дэвида Мойеса показывает очень хороший уровень игры.

«Лидс Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды четыре победы, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 37 голов. В последних встречах «Лидс» выглядит не лучшим образом, несмотря на победу над «Бёрнли» со счетом 3:1, клуб также проиграл «Арсеналу» 1:4 и разгромно уступил «Манчестер Сити» 7:0.

Информация для ставок

«Лидс Юнайтед» выиграл один матч из последних пяти

«Вест Хэм Юнайтед» выиграл четыре поединка подряд

У «Лидса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и победа «Вест Хэма» по коэффициенту 2.65. «Вест Хэм Юнайтед» очень хорош в последних матчах и наверняка сможет завоевать три балла. Гости часто забивают, поэтому могут отличиться и в этой игре.