ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вест Хэм» — «Лидс Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (16.01.2022)

вчера, 16:51

16 января 2022 года состоится поединок «Вест Хэм — Лидс Юнайтед». игра пройдет в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии на арене «Олимпийский стадион» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.315.35
Фонбет 1.65 4.15 5.00
BetBoom 1.66 4.16 5.25

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Вест Хэм». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа гостей в 5.00. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У команды 11 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 39 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «молотобойцы» выиграли у «Норвича» 2:0, а также одолели «Кристал Пэлас» 2:3 и обыграли «Уотфорд» 1:4. Команда Дэвида Мойеса показывает очень хороший уровень игры.

«Лидс Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды четыре победы, семь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 37 голов. В последних встречах «Лидс» выглядит не лучшим образом, несмотря на победу над «Бёрнли» со счетом 3:1, клуб также проиграл «Арсеналу» 1:4 и разгромно уступил «Манчестер Сити» 7:0.

Информация для ставок

«Лидс Юнайтед» выиграл один матч из последних пяти
«Вест Хэм Юнайтед» выиграл четыре поединка подряд
У «Лидса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и победа «Вест Хэма» по коэффициенту 2.65. «Вест Хэм Юнайтед» очень хорош в последних матчах и наверняка сможет завоевать три балла. Гости часто забивают, поэтому могут отличиться и в этой игре.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.99 1.27 2.45 1.59 1.90 1.98
Все комментарии
qzjbq9eac9f4
qzjbq9eac9f4
вчера в 16:52
Футбольный клуб «Вест Хэм» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100