«Вестерло» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2022)

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вчера, 09:54

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.12, в то время как победа «Вестерло» будет стоить 3.2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.7.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.65. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.25. Ставка «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Вестерло» еще в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе Бельгии, а в этом футбольном году уже смог плотно закрепиться в главном чемпионате страны. На данный момент коллектив занимает шестое место с 26 очками. Тем не менее, расслабляться футболистам очень рано, ведь плотность турнирной таблицы довольно высокая. В прошлой товарищеской игре «Вестерло» уступил «Сент-Трюйдену» (2:3), а ранее уступил «Бешикташу» (0:1).

«Антверпен» в последних турах чемпионата выглядит очень неважно и не может победить уже в нескольких турах. Сейчас команда идет на третьем месте с 35 очками и уже на 11 пунктов отстает от лидера, что отыграть будет достаточно сложно, если не побеждать в каждом туре. Два последних матча «Антверпена» завершились разгромом «Стандарда» в кубке страны (4:0) и ничьей с «Брюгге» в чемпионате (2:2).

Информация для ставок

«Вестерло» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Антверпена» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Антверпен» и «Вестерло» выиграли друг у друга по три матча из десяти последних при четырех ничьих

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку гостей и «Антверпен» сможет добыть минимальную победу в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу «Антверпена» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.