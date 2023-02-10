«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.02.2023)

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сегодня, 09:07

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы «Вильярреала», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

Последние матчи «Вильярреала» показали, что у клуба есть определенные проблемы с игрой и результатами. На данный момент «желтая субмарина» занимает шестое место с 31 баллом, отставая от «Райо Вальекано» на один пункт. В прошлом туре Ла Лиги команда проиграла последней команде турнирной таблицы «Эльче» (1:3), а ранее также неожиданно уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).

«Барселона» на этом отрезке сезона является самой стабильной командой чемпионата Испании и понемногу наращивает свой отрыв от «Реала», который составляет уже восемь пунктов. В предстоящей игре гостям не будет просто, даже несмотря на не самую лучшую серию матчей «Вильярреала». В прошлом матче «Барселона» уверенно выиграла у «Севильи» (3:0), а ранее на выезде одолела «Бетис» (2:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» смог одержать лишь одну победу в пяти последних встречах

«Барселона» пропустила только один мяч в шести последних матчах во всех турнирах

«Вильярреал» проиграл «Барселоне» четыре из пяти последних встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» показывает хороший футбол и мало пропускает, что делает шансы «Вильярреала» на успех минимальными. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.