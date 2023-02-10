«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.02.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы «Вильярреала», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
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12 февраля 2023, 23:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
Последние матчи «Вильярреала» показали, что у клуба есть определенные проблемы с игрой и результатами. На данный момент «желтая субмарина» занимает шестое место с 31 баллом, отставая от «Райо Вальекано» на один пункт. В прошлом туре Ла Лиги команда проиграла последней команде турнирной таблицы «Эльче» (1:3), а ранее также неожиданно уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).
«Барселона» на этом отрезке сезона является самой стабильной командой чемпионата Испании и понемногу наращивает свой отрыв от «Реала», который составляет уже восемь пунктов. В предстоящей игре гостям не будет просто, даже несмотря на не самую лучшую серию матчей «Вильярреала». В прошлом матче «Барселона» уверенно выиграла у «Севильи» (3:0), а ранее на выезде одолела «Бетис» (2:1).
Информация для ставок
- «Вильярреал» смог одержать лишь одну победу в пяти последних встречах
- «Барселона» пропустила только один мяч в шести последних матчах во всех турнирах
- «Вильярреал» проиграл «Барселоне» четыре из пяти последних встреч
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Барселона» показывает хороший футбол и мало пропускает, что делает шансы «Вильярреала» на успех минимальными. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.