«Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги Европы (06.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Поверить в победу «Маккаби» можно по коэффициенту 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.
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06 декабря 2023, 23:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.2.
Форма команд
«Вильярреал» за четыре тура смог гарантировать себе место в плей-офф и на данный момент находится на втором месте с девятью баллами. «Желтая субмарина» отстает от лидера на три пункта, но в случае победы над аутсайдером сравняется по очкам и будет иметь шансы на прямой выход в 1/8 финала с первого места. Два последних матча «Вильярреала» завершились ничьей с «Севильей» (1:1) в Ла Лиге и победе над «Панатинаикосом» в Лиге Европы (3:2).
«Маккаби» Хайфа является абсолютным аутсайдером своей группы и имеет шансы побороться лишь за третье место и путевку в Лигу Конференций. Тем не менее, шансов на такой исход крайне мало и команде придется выигрывать оба поединка чтобы теоретически достичь этой цели. В прошлом туре чемпионата Израиля «Маккаби» Хайфа выиграл у «Хапоэль» Беэр-Шева (1:0), а в Лиге Европы крупно уступил «Ренну» (0:3).
Информация для ставок
- «Вильярреал» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Маккаби» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних на выезде
- Пять домашних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Вильярреал» гораздо сильнее своего соперника и клубу нужна победа, чтобы продолжать борьбу за первое место. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12.