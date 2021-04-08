«Витесс» — «Ден Хааг». Прогноз на матч Эридивизие (09.04.2021)

«Витесс» примет «Ден Хааг» в очередном туре нидерландского чемпионата.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Витесс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.25. Также принимаются ставки на ничейный исход по 6.40, а на обе забьют по 2.03.
Форма команд
«Витесс» расположился на четвертой строчке в нынешнем сезоне. В активе клуба 55 пунктов. У команды 17 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 46 голов и пропустил 28 мячей. В последних играх на «Витесс» приятно смотреть. «Витесс» набрал много очков в последних играх, клуб хочет закончить сезон в топ-3.
«Ден Хааг» — главный аутсайдер нынешнего сезона в Нидерландах. Клуб набрал 15 пунктов и расположился на 18-м месте. В активе клуба две победы, девять ничьих и 17 поражений. Команда забила 22 мяча и пропустила 64 гола. Команда не побеждает и постоянно теряет очки.
Информация для ставок
● «Витесс» не проигрывает в пяти играх кряду в Эредивизие
● «Ден Хааг» не побеждает 13 игр кряду
● «Витесс» забил 11 мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на точное количество забитых голов «2-3» по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на гол с 61 по 75 минуту по коэффициенту 2.22.
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