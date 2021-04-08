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«Витесс» — «Ден Хааг». Прогноз на матч Эридивизие (09.04.2021)

вчера, 09:49

«Витесс» примет «Ден Хааг» в очередном туре нидерландского чемпионата.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.5613.17
Лига Ставок 1.22 6.20 12.00
Фонбет 1.23 6.30 12.00
BetBoom 1.22 6.40 12.50

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Витесс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.25. Также принимаются ставки на ничейный исход по 6.40, а на обе забьют по 2.03.

Форма команд

«Витесс» расположился на четвертой строчке в нынешнем сезоне. В активе клуба 55 пунктов. У команды 17 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 46 голов и пропустил 28 мячей. В последних играх на «Витесс» приятно смотреть. «Витесс» набрал много очков в последних играх, клуб хочет закончить сезон в топ-3.

«Ден Хааг» — главный аутсайдер нынешнего сезона в Нидерландах. Клуб набрал 15 пунктов и расположился на 18-м месте. В активе клуба две победы, девять ничьих и 17 поражений. Команда забила 22 мяча и пропустила 64 гола. Команда не побеждает и постоянно теряет очки.

Информация для ставок

● «Витесс» не проигрывает в пяти играх кряду в Эредивизие
● «Ден Хааг» не побеждает 13 игр кряду
● «Витесс» забил 11 мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на точное количество забитых голов «2-3» по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на гол с 61 по 75 минуту по коэффициенту 2.22.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Кардифф» — «Блэкберн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.54 1.97 1.90
Лига Ставок 2.47 1.50 1.96 1.78
BetBoom 4.20 1.19 2.47 1.49 1.92 1.82
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)
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