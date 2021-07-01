«Волеренга» — «Сарпсборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (01.07.2021)

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вчера, 07:09

В 10-м туре Высшей лиги Норвегии «Волеренга» дома сыграет против «Сарпсборга». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Волеренгу» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается в 4.3. Победа «Сарпсборга» представлена коэффициентом 5.7.

Также букмекер предлагает коэффициент 1.79 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 2.13.

Форма команд

«Волеренга» замыкает тройку лидеров чемпионата Норвегии с такими показателями: четыре победы, четыре ничьи и два поражения. В последней игре Высшей лиги команда добилась гостевой победы над «Стабеком» (2:0), а до этого дважды сыграла вничью — с «Будё-Глимт» (1:1) и «Оддом» (1:1). В родных стенах «Волеренга» провела пять матчей чемпионата, в которых хозяевам удалось одержать только одну победу – в матче с «Сандефьордом» (3:1).

«Сарпсборг» занимает 11-е место в турнирной таблице. В восьми матчах чемпионата команда смогла дважды победить и трижды сыграть вничью при трех поражениях. В предыдущем туре первенства сегодняшние гости в упорной борьбе уступили «Викингу» (1:2), а перед этим смогли сенсационно победить «Русенборг» (1:0). Что касается гостевых матчей, то в них «Сарпсборг 08» весьма успешен. В четырех выездных поединках «сине-белые» взяли семь очков при одном поражении от «Мольде» (1:4).

Информация для ставок

«Волеренга» не проигрывала в 4 из 5 прошлых матчей чемпионата

«Сарпсборг» не побеждал «Волеренгу» в 2 предыдущих очных встречах – одно поражение и одна ничья

В 5 предыдущих дуэлях соперников сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

В этой игре букмекеры считают фаворитом «Волеренгу», но «Сарпсборг» показывает неплохие результаты на выезде, делая ставку на надежную оборону. Вероятнее всего, нас ожидает упорная борьба с минимальным преимуществом хозяев и небольшим количеством голов. Предлагаем ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.9 на то, что обе команды забьют в матче «Атлетико Минейро» — «Атлетико Гоияниенсе».