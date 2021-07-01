ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНорвегия. Высшая лига 2021

«Волеренга» — «Сарпсборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (01.07.2021)

вчера, 07:09

В 10-м туре Высшей лиги Норвегии «Волеренга» дома сыграет против «Сарпсборга». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.44 4.50 7.00
Фонбет Live! 1.70 3.45 5.90
Мелбет 1.40 4.58 7.30
1XBET 1.47 4.24 6.40

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Волеренгу» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается в 4.3. Победа «Сарпсборга» представлена коэффициентом 5.7.

Также букмекер предлагает коэффициент 1.79 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 2.13.

Форма команд

«Волеренга» замыкает тройку лидеров чемпионата Норвегии с такими показателями: четыре победы, четыре ничьи и два поражения. В последней игре Высшей лиги команда добилась гостевой победы над «Стабеком» (2:0), а до этого дважды сыграла вничью — с «Будё-Глимт» (1:1) и «Оддом» (1:1). В родных стенах «Волеренга» провела пять матчей чемпионата, в которых хозяевам удалось одержать только одну победу – в матче с «Сандефьордом» (3:1).

«Сарпсборг» занимает 11-е место в турнирной таблице. В восьми матчах чемпионата команда смогла дважды победить и трижды сыграть вничью при трех поражениях. В предыдущем туре первенства сегодняшние гости в упорной борьбе уступили «Викингу» (1:2), а перед этим смогли сенсационно победить «Русенборг» (1:0). Что касается гостевых матчей, то в них «Сарпсборг 08» весьма успешен. В четырех выездных поединках «сине-белые» взяли семь очков при одном поражении от «Мольде» (1:4).

Информация для ставок

  • «Волеренга» не проигрывала в 4 из 5 прошлых матчей чемпионата
  • «Сарпсборг» не побеждал «Волеренгу» в 2 предыдущих очных встречах – одно поражение и одна ничья
  • В 5 предыдущих дуэлях соперников сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

В этой игре букмекеры считают фаворитом «Волеренгу», но «Сарпсборг» показывает неплохие результаты на выезде, делая ставку на надежную оборону. Вероятнее всего, нас ожидает упорная борьба с минимальным преимуществом хозяев и небольшим количеством голов. Предлагаем ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.9 на то, что обе команды забьют в матче «Атлетико Минейро» — «Атлетико Гоияниенсе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.99 1.77 1.57 2.30
Мелбет 2.01 1.76
1XBET 1.76 2.06
Санчо в МЮ, новые вызовы для лидеров Голландии. Топ-трансферы участников Евро-2020, которые вы могли пропустить
Вчера, 15:27Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:30
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100