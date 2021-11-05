«Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (06.11.2021)

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05 ноября 2021, 20:26

Увлекательный поединок двух интересных команд подарит нам 11-й тур чемпионата Германии, где «Вольфсбург» ждет в гости «Аугсбург». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Аугсбурга» оценивается по 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Вольфсбург» после серии неудачных матчей смог выиграть свои игры в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Клуб идет на седьмом месте с 16 очками и теперь ему придется возвращаться в группу лидеров большими усилиями, где нужно выиграть несколько матчей подряд. В прошлом туре Бундеслиги «Вольфсбург» обыграл на выезде «Байер» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Фрайбургу» (0:2).

«Аугсбург» находится в зоне вылета и занимает 16-е место, что не может удовлетворить руководство клуба и болельщиков. Коллектив смог набрать только девять очков в десяти стартовых турах. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу придется внести определенные изменения в тренировочный процесс. Последние два матча «Аугсбурга» в чемпионате Германии завершились крупной победой над «Штутгартом» (4:1) и поражением от «Майнца» (1:4).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл только четыре матча на своем поле из десяти последних встреч

«Аугсбург» проиграл четыре последних матча на выезде во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл четыре из шести последних матчей у «Аугсбурга»

Три из четырех последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Аугсбургом» и, скорее всего, в этом матче также не будет испытывать проблем с аутсайдером Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Вольфсбурга» с форой (-1) по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.