«Вольфсбург» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

1662024711

вчера, 12:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Кельна» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Вольфсбург» снова начал неудачно очередной сезон и еще не побеждал. Такие плачевные результаты привели к тому, что команда набрала лишь два балла и занимает 15 место в турнирной таблице, что не может радовать ее поклонников. В домашней игре с «Кельном» у хозяев будет возможность исправить ситуацию. В прошлой игре «Вольфсбург» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:2), а до этого разошелся миром с «Шальке» (0:0).

«Кельн» смог преодолеть последний барьер в квалификации Лиги Конференций и пробиться в групповую стадию турнира. В чемпионате у команды все стабильно, однако много ничейных результатов. Это позволяет коллективу занимать восьмое место с шестью набранными очками. В прошлом туре «Кельн» разошелся миром со «Штутгартом» (0:0), а в матче Лиги Конференций уверенно переиграл «МОЛ Фехервар» (3:0).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Кельном»

Шесть из восьми встреч между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

·Шесть последних матчей «Вольфсбурга» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вольфсбург» не может разобраться в своих проблемах и вряд ли сможет доминировать на протяжении всего матча. Предполагаем, что логичным результатом здесь была бы ничья, поставить на которую можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.