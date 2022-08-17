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«Вольфсбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (20.08.2022)

сегодня, 11:05
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Шальке-04» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.854.084.17
Лига Ставок 1.87 3.90 4.00
Мелбет 1.90 4.06 4.12

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Вольфсбург» неудачно стартовал и в этом сезоне, поэтому складывается такое впечатление, что команда до сих пор находится в кризисе с прошлого футбольного года. Клуб набрал один пункт и в нынешнем туре принимает «товарища по несчастью» из Гельзенкирхена. Чтобы вновь обрести уверенность в своих силах и продвинуться вверх по таблице коллективу нужна победа. В прошлом туре «Вольфсбург» проиграл на выезде «Баварии» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Вердером» (2:2).

«Шальке-04» вернулся в Бундеслигу спустя один год и намерен в этом сезоне как минимум в ней закрепиться. Тем не менее, коллектив еще не добыл ни одной победы, поэтому тренерскому штабу необходимо настроить команду на следующие поединки и выступить в них лучше. В прошлой игре «Шальке-04» разошелся миром с «Боруссией» М (2:2), а немного ранее уступил на выезде «Кельну» (1:3).

Информация для ставок

  • «Шальке-04» выиграл только четыре встречи из десяти последних во всех турнирах
  • «Вольфсбург» выиграл четыре последних матча у «Шальке-04»\
  • ·Три последних матча «Вольфсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Шальке-04» и вероятнее всего, в этом поединке постарается набрать очень важные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Вольфсбурга» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.76 1.30 2.31 1.68 1.81 2.11
Лига Ставок 2.19 1.66 1.73 2.07
Мелбет 2.29 1.73
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