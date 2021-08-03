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«Волгарь» — «Кубань». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

вчера, 19:35

4 августа 2021 года «Волгарь» примет «Кубань» в рамках очередного раунда Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.31 3.19 2.99
1XBET 2.32 3.19 2.99
BetBoom 2.30 3.20 2.95

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Волгарь». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу гостей по 3.60.

Форма команд

«Волгарь» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала четыре балла. У клуба в активе одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб забил два гола и пропустил шесть мячей. В последних матчах команда выглядит очень плохо.

«Кубань» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого российского клуба — один балл. Команда еще не побеждала в этом сезоне, у клуба одна ничья и три поражения. В активе этого клуба — четыре забитых и восемь пропущенных.

Информация для ставок

● «Волгарь» выиграл один матч из последних пяти

● «Кубань» не побеждает четыре поединка подряд

● «Волгарь» не забивает больше одного мяча за игру вот уже шесть поединков кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на проход «Волгаря» дальше по коэффициенту 1.57.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Бордо» — «Клермон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.15
1XBET 1.70 2.15
BetBoom 2.25 1.57 1.65 2.10 1.32 3.10
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bg2dsys4vukw
bg2dsys4vukw
вчера в 20:35
Футбольный клуб Волгарь (Астрахань) одержит победу.
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