«Волгарь» — «Кубань». Прогноз на матч Кубка России (04.08.2021)

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вчера, 19:35

4 августа 2021 года «Волгарь» примет «Кубань» в рамках очередного раунда Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Волгарь». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу гостей по 3.60.

Форма команд

«Волгарь» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ . Команда набрала четыре балла. У клуба в активе одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб забил два гола и пропустил шесть мячей. В последних матчах команда выглядит очень плохо.

«Кубань» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого российского клуба — один балл. Команда еще не побеждала в этом сезоне, у клуба одна ничья и три поражения. В активе этого клуба — четыре забитых и восемь пропущенных.

Информация для ставок

● «Волгарь» выиграл один матч из последних пяти

● «Кубань» не побеждает четыре поединка подряд

● «Волгарь» не забивает больше одного мяча за игру вот уже шесть поединков кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на проход «Волгаря» дальше по коэффициенту 1.57.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Бордо» — «Клермон».