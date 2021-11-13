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«Волгарь» — «Ротор». Прогноз на матч ФНЛ (13.11.2021)

13 ноября 2021, 10:14

В 22-м туре ФНЛ «Волгарь» примет «Ротор». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Волгарь
Ротор
2 : 0
завершен
13 ноября 2021, 14:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.413.261.95
Мелбет 3.64 3.11 2.11
1XBET 4.16 3.26 1.97

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры прогнозируют успех гостей. Ставки на победу «Ротора» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.96, ничья котируется в 3.34, а победа «Волгаря» получила котировку 4.08.

Форма команд

«Волгарь» одержал три победы в пяти прошлых турах ФНЛ, набрав в общей сложности 18 очков за 21 тур. Эти успехи не позволили команде покинуть зону вылета, но отставание от 16-й строчки сократилось до пяти очков.

Серия без побед «Ротора» в ФНЛ затянулась на восемь туров, в которых команда дважды проиграла и шесть раз сыграла вничью. Последнюю викторию в лиге «Ротор» оформлял еще 25 сентября, когда дома был переигран КАМАЗ (1:0).

Информация для ставок

• «Волгарь» проиграл 7 из 9 прошлых матчей ФНЛ на домашней арене
• «Ротор» сыграл вничью в 4 из 6 предыдущих гостевых матчей лиги
• «Волгарь» не проигрывал «Ротору» в 5 домашних поединках

Прогноз

«Волгарь» начал стабильно набирать очки, а «Ротор» крайне неубедительно провел последние матчи ФНЛ. Предлагаем рассмотреть ставку 1Х, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.77 1.54 2.50
Мелбет 1.52 2.63
1XBET 1.55 2.58
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