«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2023)

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вчера, 09:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.42. Поставить на «Вулверхэмптона» можно по 7.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Вулверхэмптон» выдал очень плохой старт нынешнего сезона и после четырех туров смог добыть лишь три очка. Команда уже находится внизу турнирной таблицы и должна исправить результаты, чтобы не оказаться в зоне вылета еще в начале осени. В матче с мотивированным «Ливерпулем» трудно рассчитывать на победу, однако в футболе случается всякое. Два последних матча «волков» завершились поражением от «Кристал Пэлас» (2:3) и разгромом «Блэкпула» (5:0) в кубке Английской лиги.

«Ливерпуль» набрал 10 баллов в четыре турах АПЛ , что является неплохим результатом. Это позволяет подопечным Юргена Клоппа занимать третье место с отставанием всего в два очка. Команда хочет с первых туров выбиться в лидеры, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити» вновь, спустя один сезон. В прошлом туре «Ливерпуль» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:0), а ранее вырвал победу у «Ньюкасл Юнайтед» (1:2).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей с «Вулверхэмптоном»

Прогноз

Команды редко забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.