«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Ливерпулю», а коэффициент на их победу составляет 2.3. Успех бельгийского клуба оценивается по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.85.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» перед стартом заключительного тура занимает только третье место и имеет в активе пять очков, отставая от «Тулузы» на три пункта. В личных встречах с французами у команды равный счет, но по разнице мячей они заметно уступают. Чтобы пройти дальше, бельгийцам нужна крупная победа над «Ливерпулем» и поражение основного конкурента. Два последних матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились победами над «Шарлеруа» (3:1) и «Беверном» (2:0).

«Ливерпуль» заранее гарантировал себе победу в группе Европы с 12 баллами, а совсем недавно стал лидером АПЛ . Для «красных» сейчас более важно не терять очки в чемпионате Англии, поэтому в матче с бельгийцами можно смело ожидать резервный состав на футбольном поле. В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» с трудом обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), а ранее одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл лишь один поединок из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Ливерпуль» (2:0)

Прогноз

Предполагаем, что «Ливерпуль» даст отдохнуть большей половине основного состава и в такой ситуации более мотивированными будут бельгийцы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.