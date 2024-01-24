«Ювентус» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (27.01.2024)

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вчера, 09:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Эмполи» оценивается по 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Ювентус» находится в отличной форме и имеет серию побед из нескольких матчей подряд. Команда лидирует в Серии А с 52 баллами и опережает «Интер» на один пункт, но имеет на одну сыгранную игру больше, поэтому может уступить свое место. В домашнем поединке с одним из аутсайдеров чемпионата осечку «старой синьоры» никто не поймет на данном важном отрезке сезона. Два последних матча «Ювентуса» завершились крупными победами над «Лечче» и «Сассуоло» с одинаковым счетом (3:0).

«Эмполи» только в прошлом матче смог прервать длинную серию без побед, но одиночные три пункта не могут помочь клубу. Команда занимает предпоследнее место с 16 баллами и пару успешных поединков могут ей помочь подняться на 2-3 позиции вверх. В последнем туре чемпионата Италии «Эмполи» обыграл на своем поле «Монцу» (3:0), а ранее уступил на выезде «Вероне» (1:2).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл девять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» одержал лишь две победы в десяти последних встречах

«Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Эмполи» при двух поражениях

Прогноз

«Ювентус» находится в лучшей своей форме за этот сезон и имеет хорошие шансы на победу в матче с аутсайдером. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.