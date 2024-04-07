«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (07.04.2024)

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сегодня, 09:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Фиорентины» оценивается за 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Ювентус» не выглядит стабильно, как ожидают от него болельщики в нынешнем сезоне. Команда уже давно уступила «Интеру» в самом начале борьбы за золотые медали, а сейчас идет на третье месте с 59 баллами в активе и уступает «Милану» девять очков при одной игре в запасе. Туринцам важно сохранить за собой третье место и спокойно закончить сезон. Если в прошлом матче в рамках кубка Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» (2:0), то в чемпионате на выезде римлянам он уступил (0:1).

«Фиорентина» сделала на днях шаг в сторону финала кубка Италии, обыграв в первом матче полуфинала «Аталанту» (1:0) и пребывает в хорошем настроении. Совсем скоро команда продолжит борьбу и в Лиге конференций, а поэтому матч с «Ювентусом» не кажется таким важным, ведь в Серии А «фиалки» откатились уже на десятое место с 43 баллами. В двух последних поединках Серии А «Фиорентина» проиграла «Милану» (1:2) и поделила очки с «Ромой» (2:2).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков

«Фиорентина» проиграла в пяти из десяти выездных встречах за последнее время

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что хозяева будут более настойчивы в этом поединке и смогут несколько раз добиться своей цели. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ювентуса» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.