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«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (06.01.2021)

04 января 2022, 14:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.97. Выбрать победителем «Наполи» можно по коэффициенту 4.6 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.725.39
Фонбет 1.71 3.90 5.40
Мелбет 1.85 3.70 4.56
1XBET 1.77 3.76 5.40
BetBoom 1.80 3.46 5.19

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.88.

Форма команд

«Ювентус» относительно смог наладить свои игру в чемпионате Италии и теперь команда пытается догнать лидеров. Коллектив идет на пятом месте 34 очками и отстает от лидера на 12 пунктов, что отыграть будет очень проблематично. Предстоящий матч очень принципиален для обоих коллективов и покажет, насколько «старая синьора» готова бороться за медали Серии А. Последние два поединка «Ювентус» выиграл у «Кальяри» и «Болоньи» с одинаковым счетом (2:0).

«Наполи» допустил несколько неприятных осечек и сейчас может довольствоваться только третьим местом в турнирной таблице. Клуб из Неаполя набрал 39 очков и еще надеется исправить ситуацию, вернув себе лидерскую позицию, на которой они находились еще полтора месяца назад. Команда имеет лучшую защиту в чемпионате (14 пропущенных мячей), а в последних двух поединках уступили «Специи» и обыграли «Милан» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Ювентуса» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Наполи» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
  • «Ювентус» выиграл четыре последних поединков у «Наполи» на своем стадионе
  • Шесть из десяти последних встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» кажется, решил свои проблемы и нашел ключи к воротам соперника, практически не теряя очков в последних встречах. Предлагаем сделать ставку в пользу клуба из Турина по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.49 1.83 2.05 1.47 2.79
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.85 1.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
04 января в 19:43
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
04 января в 15:24
Игра на три результата
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