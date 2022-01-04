«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (06.01.2021)

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04 января 2022, 14:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.97. Выбрать победителем «Наполи» можно по коэффициенту 4.6 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.88.

Форма команд

«Ювентус» относительно смог наладить свои игру в чемпионате Италии и теперь команда пытается догнать лидеров. Коллектив идет на пятом месте 34 очками и отстает от лидера на 12 пунктов, что отыграть будет очень проблематично. Предстоящий матч очень принципиален для обоих коллективов и покажет, насколько «старая синьора» готова бороться за медали Серии А. Последние два поединка «Ювентус» выиграл у «Кальяри» и «Болоньи» с одинаковым счетом (2:0).

«Наполи» допустил несколько неприятных осечек и сейчас может довольствоваться только третьим местом в турнирной таблице. Клуб из Неаполя набрал 39 очков и еще надеется исправить ситуацию, вернув себе лидерскую позицию, на которой они находились еще полтора месяца назад. Команда имеет лучшую защиту в чемпионате (14 пропущенных мячей), а в последних двух поединках уступили «Специи» и обыграли «Милан» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Ювентуса» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Наполи» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл четыре последних поединков у «Наполи» на своем стадионе

Шесть из десяти последних встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» кажется, решил свои проблемы и нашел ключи к воротам соперника, практически не теряя очков в последних встречах. Предлагаем сделать ставку в пользу клуба из Турина по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.