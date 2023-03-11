«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (12.03.2023)

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вчера, 14:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Сампдории» оценивается по 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Ювентус» провел сложный матч в середине недели против «Фрайбурга», где достиг минимально победы (1:0) и теперь их совсем скоро ждет ответная игра в Лиге Европы. Команда надеется на снятия штрафа в виде 15 очков в Серии А и старается стабильно набирать баллы, на данный момент занимая седьмое место с 35 очками. Однако в прошлом матче чемпионата Италии «старая синьора» уступила на выезде «Роме» (0:1).

«Сампдория» в этом сезоне является аутсайдером итальянского первенства и вынуждена бороться за выживание. Перед стартом данного тура коллектив из Генуи занимает последнее место с 12 пунктами, и чтобы сохранить место в Серии А ей необходимо отыграть 12 очков, что кажется маловероятным. Два последних матча «Сампдории» завершились ничьей с «Салернитаной» (0:0) и минимальным поражением на выезде с «Лацио» (0:1).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл лишь два матча в десяти последних во всех турнирах

«Сампдория» не может победить уже десять матчей подряд

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Сампдорией» при одном поражении

Четыре из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» держит в голову ответную встречу с «Фрайбургом» и не будет тратить много сил на домашний поединок с аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.