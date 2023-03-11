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«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (12.03.2023)

вчера, 14:41
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Сампдории» оценивается по 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.384.929.99
Лига Ставок 1.37 4.70 10.00
1XBET 1.36 5.20 11.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Ювентус» провел сложный матч в середине недели против «Фрайбурга», где достиг минимально победы (1:0) и теперь их совсем скоро ждет ответная игра в Лиге Европы. Команда надеется на снятия штрафа в виде 15 очков в Серии А и старается стабильно набирать баллы, на данный момент занимая седьмое место с 35 очками. Однако в прошлом матче чемпионата Италии «старая синьора» уступила на выезде «Роме» (0:1).

«Сампдория» в этом сезоне является аутсайдером итальянского первенства и вынуждена бороться за выживание. Перед стартом данного тура коллектив из Генуи занимает последнее место с 12 пунктами, и чтобы сохранить место в Серии А ей необходимо отыграть 12 очков, что кажется маловероятным. Два последних матча «Сампдории» завершились ничьей с «Салернитаной» (0:0) и минимальным поражением на выезде с «Лацио» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ювентус» проиграл лишь два матча в десяти последних во всех турнирах
  • «Сампдория» не может победить уже десять матчей подряд
  • «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних встреч с «Сампдорией» при одном поражении
  • Четыре из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» держит в голову ответную встречу с «Фрайбургом» и не будет тратить много сил на домашний поединок с аутсайдером. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.55 1.51 1.80 1.98 1.43 2.80
1XBET 1.84 2.12
Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:25
В этом матче Ювентус будет играть без Ди Марии, конечно игра на одном игроке не строиться, но тоже весьма важное звено, тут минимальный счёт как и с Фрайбургом
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:04
В Генуе в начале чемпионата стена тылов помогла удержать 0-0 хозяевам. Сейчас такое произойдёт вряд ли. Юве и сам после Фрайбурга не будет форсировать события, и Сампдория закроется у своих ворот в надежде на редкую контратаку, так что в данном случае победа фаворита через низ выглядит идеально. Мастерство, опыт, качество исполнения игроков хозяев рано или поздно скажутся с аутсайдером и все это выльется в очередную победу для Ювентуса. В 4 мяча от "бьянконери", не верю, как и в то, что Сампа забьёт, так что нищовая победа Юве вполне тут смотрится.
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