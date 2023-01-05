«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (07.01.2023)

1672874002

сегодня, 02:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Удинезе» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ювентус» с трудом входит во вторую часть сезона, исходя из последнего тура Серии А. Тем не менее, команда добилась победы над «Кремонезе» (1:0) и сохранила третье место в турнирной таблицы с 34 баллами, все также опережая «Интер» на один балл. Два последних товарищеских матча, подопечные Аллегри завершили ничьей со «Стандардом» (1:1) и минимальной победой над «Риекой» (1:0).

«Удинезе» давно не побеждал в чемпионате Италии и все еще опускается вниз по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура Серии А, коллектив занимает восьмое место с 25 очками, и чтобы не терять позиции, тренерскому штабу необходимо внести срочные изменения в игровой процесс. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Эмполи» (1:1) на своем поле, а ранее обыграл в товарищеском поединке «Кремонезе» (3:1).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних выездных матчей «Удинезе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Удинезе»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» находится не в лучшей своей форме, но и соперник показывает неудовлетворительные результаты, поэтому предполагаем, что на своем поле туринцы должны выигрывать. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.