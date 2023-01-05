«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (07.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Удинезе» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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07 января 2023, 20:00
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Ювентус» с трудом входит во вторую часть сезона, исходя из последнего тура Серии А. Тем не менее, команда добилась победы над «Кремонезе» (1:0) и сохранила третье место в турнирной таблицы с 34 баллами, все также опережая «Интер» на один балл. Два последних товарищеских матча, подопечные Аллегри завершили ничьей со «Стандардом» (1:1) и минимальной победой над «Риекой» (1:0).
«Удинезе» давно не побеждал в чемпионате Италии и все еще опускается вниз по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура Серии А, коллектив занимает восьмое место с 25 очками, и чтобы не терять позиции, тренерскому штабу необходимо внести срочные изменения в игровой процесс. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Эмполи» (1:1) на своем поле, а ранее обыграл в товарищеском поединке «Кремонезе» (3:1).
Информация для ставок
- «Ювентус» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних выездных матчей «Удинезе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Удинезе»
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Ювентус» находится не в лучшей своей форме, но и соперник показывает неудовлетворительные результаты, поэтому предполагаем, что на своем поле туринцы должны выигрывать. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.